Promete Gobierno federal que rescate de cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos inicia en septiembre

“Los restos orgánicos encontrados se mantienen intactos para no afectar su esencia: una bota de hule con un elemento orgánico interior y dos restos óseos en espera de iniciar la recuperación cuando se alcanzan los niveles de seguridad para su rescate y bajo los protocolos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y de la Comisión Nacional de Búsqueda programando iniciar el 17 de julio ”, expresó el funcionario.

Por su parte, Claudia Sheinbaum declaró que no se puede tolerar la indiferencia ante el dolor, no se puede ser ajenos ante el dolor y al sufrimiento de las personas es por ello que si los trabajos de rescate no se culminan durante el sexenio actual, hizo el compromiso de continuar con el proyecto de rescate.

“Quiero expresar que si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad”, afirmó Sheinbaum.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas expresó que esta tragedia ocurrida hace 18 años en Pasta de Conchos dejó marcada a la comunidad y a la historia del estado, por ello agradeció el compromiso de la búsqueda de justicia y reparación para las familias de los mineros.

María Trinidad Cantú Cortés, madre del minero Raúl Villasana Cantú, dijo: “la verdad va salir cuando esos huesitos digan, porque sus huesitos van a hablar con toda la verdad y esperamos justicia para que los culpables paguen con cárcel ese crimen industrial”.