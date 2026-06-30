Propone diputada obligar a municipios a prevenir inundaciones antes de las lluvias

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Coahuila
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    Propone diputada obligar a municipios a prevenir inundaciones antes de las lluvias
    La iniciativa plantea reforzar por ley las labores de limpieza, desazolve y monitoreo en zonas propensas a inundaciones. REDES SOCIALES

La iniciativa plantea que Estado y municipios implementen por ley acciones permanentes de limpieza, desazolve, monitoreo y educación preventiva

La diputada de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Zulmma Guerrero, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza. El objetivo es establecer como obligación permanente la implementación de acciones anticipadas de prevención, mantenimiento y vigilancia en puntos críticos de riesgo, con énfasis en la temporada de lluvias.

Entre los cambios propuestos se encuentra la adición de una fracción al artículo 4 Bis de la ley. Con ello, se busca establecer como prioridad de la política pública la realización de programas de limpieza, desazolve, monitoreo y señalización en arroyos, vados, alcantarillas, rejillas pluviales y pasos deprimidos. Estas acciones deberán realizarse antes y durante la temporada de lluvias.

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Asimismo, se propone reformar el artículo 7 para incorporar la obligación del Estado y los municipios de incluir en sus programas educativos contenidos relacionados con riesgos hidrometeorológicos. También contempla medidas de autoprotección, mecanismos de reporte ciudadano de obstrucciones en infraestructura pluvial y prevención de accidentes en vialidades susceptibles a inundaciones.

La iniciativa también contempla modificaciones al artículo 15. Plantea que las autoridades estatales y municipales deberán coordinarse previamente para identificar y atender zonas con antecedentes de inundaciones o encharcamientos. Además, deberán dar mantenimiento preventivo a dichos puntos.

En la exposición de motivos, la legisladora señala que la propuesta busca consolidar un cambio de enfoque en materia de protección civil. El objetivo es pasar de la atención reactiva de emergencias a una estrategia preventiva, bajo el argumento de que la mejor emergencia es la que se evita a tiempo.

La iniciativa subraya, además, que las inundaciones afectan con mayor intensidad a los sectores más vulnerables de la población. En especial, a quienes habitan en colonias con rezago en infraestructura, sin acceso a seguros patrimoniales y con mayores dificultades para enfrentar daños materiales.

Bajo este enfoque, se plantea que la prevención no dependa de decisiones administrativas temporales o de la voluntad de los gobiernos en turno. La propuesta busca que quede establecida como una obligación legal permanente para las autoridades responsables de la protección civil en el estado.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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