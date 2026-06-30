Aprueba Congreso de Coahuila reforma constitucional en materia electoral, regidurías y techo presupuestal legislativo
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Se aprobaron por unanimidad cambios a la Constitución local en materia político-electoral, y se presentó una iniciativa para adecuar el Código Electoral a las reformas federales en la materia
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Constitución Política de Coahuila para armonizar el marco jurídico local con las modificaciones realizadas a la Constitución federal consideradas en el conocido ‘Plan B’, en materia electoral, de reconfiguración de la integración de los ayuntamientos del Estado y techo presupuestal legislativo. De manera paralela, fue presentada una iniciativa para adecuar el Código Electoral del Estado a estas nuevas disposiciones.
La reforma constitucional incorpora la prohibición de la reelección inmediata para diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos, incluidos quienes hayan accedido al cargo por la vía independiente. También establece la prohibición del nepotismo electoral, al impedir que una persona pueda contender por la gubernatura o integrar un ayuntamiento cuando mantenga o haya mantenido, en los tres años previos a la elección, vínculos familiares o de pareja con quien ocupe ese cargo.
Entre las modificaciones también se fija un límite al presupuesto anual del Congreso del Estado, el cual no podrá superar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal. Asimismo, se reduce el número de integrantes de los cabildos municipales, con el objetivo de generar ahorros que deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura pública.
En ese sentido, los ayuntamientos de Acuña, Francisco I. Madero, Frontera, Matamoros, Monclova, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón, que actualmente rebasan el número de 15 regidurías, deberán ajustar su integración en la próxima elección para cumplir con el nuevo límite constitucional de hasta 15 regidurías y una sindicatura. La adecuación será obligatoria y formará parte de la aplicación de la reforma en materia de reconfiguración de los ayuntamientos.
El dictamen añade que la reducción en el número de regidurías generará economías en los presupuestos municipales. Estos recursos deberán integrarse a la hacienda pública de cada ayuntamiento y utilizarse exclusivamente en obras de infraestructura pública.
La reforma incorpora además principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género como criterios obligatorios para la integración de los poderes públicos y los ayuntamientos. También adiciona como causa de suspensión de derechos ciudadanos contar con sentencia firme por delitos contra la vida, la integridad corporal o la libertad y seguridad sexuales, en concordancia con la denominada Ley 3 de 3.
En materia de austeridad, se establece que las remuneraciones de las magistraturas y consejerías electorales no podrán exceder el límite previsto en la Constitución federal y se prohíbe el uso de recursos públicos para contratar seguros de gastos médicos privados, seguros de vida, cajas de ahorro o pensiones privadas.
Los artículos transitorios establecen que las disposiciones relacionadas con la prohibición de la reelección inmediata y del nepotismo electoral serán aplicables a partir de los procesos electorales de 2030.
ARMONIZARÁN CÓDIGO ELECTORAL
Como parte del mismo proceso de armonización, fue presentada una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado de Coahuila. La propuesta plantea adecuar más de 40 artículos a las recientes reformas constitucionales federales publicadas en 2025 y 2026.
Además de replicar las disposiciones sobre reelección, nepotismo y austeridad, la iniciativa incorpora acciones afirmativas para que los partidos políticos postulen candidaturas de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos pueblos indígenas, personas con discapacidad, población LGBTTTIQ+, personas adultas mayores y jóvenes.
También mantiene la garantía de representación para la regiduría étnica o afromexicana dentro de la nueva integración de los ayuntamientos y fortalece los principios de paridad de género e igualdad sustantiva en los procesos electorales.