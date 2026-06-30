Aprueba Congreso de Coahuila reforma constitucional en materia electoral, regidurías y techo presupuestal legislativo

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Constitución Política de Coahuila para armonizar el marco jurídico local con las modificaciones realizadas a la Constitución federal consideradas en el conocido ‘Plan B’, en materia electoral, de reconfiguración de la integración de los ayuntamientos del Estado y techo presupuestal legislativo. De manera paralela, fue presentada una iniciativa para adecuar el Código Electoral del Estado a estas nuevas disposiciones.

La reforma constitucional incorpora la prohibición de la reelección inmediata para diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos, incluidos quienes hayan accedido al cargo por la vía independiente. También establece la prohibición del nepotismo electoral, al impedir que una persona pueda contender por la gubernatura o integrar un ayuntamiento cuando mantenga o haya mantenido, en los tres años previos a la elección, vínculos familiares o de pareja con quien ocupe ese cargo.

Entre las modificaciones también se fija un límite al presupuesto anual del Congreso del Estado, el cual no podrá superar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal. Asimismo, se reduce el número de integrantes de los cabildos municipales, con el objetivo de generar ahorros que deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura pública.

En ese sentido, los ayuntamientos de Acuña, Francisco I. Madero, Frontera, Matamoros, Monclova, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón, que actualmente rebasan el número de 15 regidurías, deberán ajustar su integración en la próxima elección para cumplir con el nuevo límite constitucional de hasta 15 regidurías y una sindicatura. La adecuación será obligatoria y formará parte de la aplicación de la reforma en materia de reconfiguración de los ayuntamientos.

El dictamen añade que la reducción en el número de regidurías generará economías en los presupuestos municipales. Estos recursos deberán integrarse a la hacienda pública de cada ayuntamiento y utilizarse exclusivamente en obras de infraestructura pública.