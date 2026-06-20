Protección Civil del Estado monitorea lluvias en municipios de Coahuila

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    Protección Civil del Estado monitorea lluvias en municipios de Coahuila
    Elementos de Protección Civil mantienen monitoreo en vialidades de Saltillo ante las lluvias registradas este sábado. HÉCTOR GARCÍA

Lluvias, granizo y actividad eléctrica se registran en la Región Sureste de Coahuila; reportan afectaciones menores en Saltillo y monitoreo permanente en municipios

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que la Región Sureste de Coahuila registra este sábado precipitaciones acompañadas en algunos puntos por caída de granizo y actividad eléctrica, derivadas de condiciones meteorológicas inestables que se mantienen en gran parte del territorio estatal.

En el caso de Saltillo, las autoridades reportaron afectaciones en al menos cinco viviendas por ingreso de agua, además de tres vehículos que quedaron varados en distintas vialidades debido a encharcamientos. Pese a ello, no se registran personas lesionadas ni daños de consideración, de acuerdo con el balance preliminar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/autoridades-de-saltillo-mantienen-monitoreo-por-lluvias-reportan-20-vehiculos-remolcados-CF21535520
$!En la Región Sureste de Coahuila se registran lluvias con granizo y actividad eléctrica, bajo vigilancia permanente de las autoridades estatales.
En la Región Sureste de Coahuila se registran lluvias con granizo y actividad eléctrica, bajo vigilancia permanente de las autoridades estatales. HÉCTOR GARCÍA

Las mayores complicaciones se concentran en sectores del norte y oriente de la capital coahuilense, donde se han formado acumulaciones importantes de agua en vialidades. Como medida preventiva, el Gobierno Municipal ha implementado cierres temporales en distintos puntos para evitar incidentes y permitir las labores de desagüe, además de mantener un operativo de vigilancia y atención en campo.

$!Autoridades municipales realizan cierres preventivos en zonas con encharcamientos para evitar vehículos varados en la capital coahuilense.
Autoridades municipales realizan cierres preventivos en zonas con encharcamientos para evitar vehículos varados en la capital coahuilense. CORTESÍA

SE REPORTA CAÍDA DE ÁRBOLES EN ARTEAGA

En el municipio de Arteaga también se reportaron caídas de árboles a consecuencia de las condiciones climatológicas, sin que se presenten personas heridas ni afectaciones mayores. De forma paralela, en regiones Norte y Centro del estado se registran lluvias ligeras y dispersas, sin que hasta el momento se reporten incidentes relevantes.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las precipitaciones podrían continuar durante la noche en la Región Sureste, por lo que la Subsecretaría de Protección Civil mantiene coordinación con autoridades municipales y refuerza el monitoreo permanente para atender cualquier eventualidad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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