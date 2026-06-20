Protección Civil del Estado monitorea lluvias en municipios de Coahuila

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que la Región Sureste de Coahuila registra este sábado precipitaciones acompañadas en algunos puntos por caída de granizo y actividad eléctrica, derivadas de condiciones meteorológicas inestables que se mantienen en gran parte del territorio estatal. En el caso de Saltillo, las autoridades reportaron afectaciones en al menos cinco viviendas por ingreso de agua, además de tres vehículos que quedaron varados en distintas vialidades debido a encharcamientos. Pese a ello, no se registran personas lesionadas ni daños de consideración, de acuerdo con el balance preliminar.

Las mayores complicaciones se concentran en sectores del norte y oriente de la capital coahuilense, donde se han formado acumulaciones importantes de agua en vialidades. Como medida preventiva, el Gobierno Municipal ha implementado cierres temporales en distintos puntos para evitar incidentes y permitir las labores de desagüe, además de mantener un operativo de vigilancia y atención en campo.

SE REPORTA CAÍDA DE ÁRBOLES EN ARTEAGA En el municipio de Arteaga también se reportaron caídas de árboles a consecuencia de las condiciones climatológicas, sin que se presenten personas heridas ni afectaciones mayores. De forma paralela, en regiones Norte y Centro del estado se registran lluvias ligeras y dispersas, sin que hasta el momento se reporten incidentes relevantes. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las precipitaciones podrían continuar durante la noche en la Región Sureste, por lo que la Subsecretaría de Protección Civil mantiene coordinación con autoridades municipales y refuerza el monitoreo permanente para atender cualquier eventualidad.

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