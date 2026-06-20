Autoridades de Saltillo mantienen monitoreo por lluvias; reportan 20 vehículos remolcados

El Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, mantiene un operativo de monitoreo permanente en toda la ciudad ante las lluvias registradas durante la tarde de este sábado, con la participación de diversas corporaciones de seguridad y emergencia. Elementos de Protección Civil y Bomberos, junto con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fueron desplegados en puntos estratégicos para la vigilancia de vados, cruces y principales vialidades, con el objetivo de prevenir incidentes derivados del incremento en los niveles de agua.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta las 16:30 horas se habían realizado alrededor de 20 remolques de vehículos que quedaron varados en distintos puntos de la ciudad, principalmente en la lateral del bulevar Fundadores, el bulevar José Musa de León y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Como medida preventiva, autoridades municipales determinaron el cierre temporal a la circulación en los cruces del bulevar Luis Donaldo Colosio con Célestin Freinet, así como en José Musa de León con Los Silleres, a fin de evitar riesgos para automovilistas ante el incremento del flujo pluvial.

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En el apartado de atención a emergencias, personal de Protección Civil y Bomberos brindó apoyo a una persona en la colonia Virreyes Obrera, luego de que su vivienda resultara afectada por el ingreso de agua. Asimismo, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de retiro de dos ramas caídas sobre el bulevar Rufino Tamayo.

De forma paralela, elementos de la Policía Preventiva Municipal, Tránsito y del Grupo de Reacción Sureste mantienen recorridos constantes y atención a reportes ciudadanos, como parte del dispositivo de vigilancia implementado por las lluvias.

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ALCALDE SUPERVISA LA ZONA NORTE Tras las lluvias registradas, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó una transmisión en vivo desde la zona con mayor acumulación de agua, ubicada al norte de la ciudad sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio. Desde el sitio, informó que se encuentra supervisando las labores para agilizar la atención y coordinar acciones de respuesta inmediata. Explicó que este punto, donde habitualmente se presentan encharcamientos, registró una mayor afectación debido al arrastre de piedras y lodo provenientes del oriente de la ciudad, lo que provocó anegamientos en vialidades circundantes. Señaló que ya se trabaja para restablecer la circulación y reducir los riesgos en la zona. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, reducir la velocidad al conducir, evitar zonas de riesgo y no cruzar vados o corrientes de agua. En caso de emergencia, se encuentran habilitados los números 9-1-1, el 844-414-1114 de la Policía Municipal, el ChatBot 844-893-0909 y los grupos de WhatsApp de Seguridad.

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