Autoridades de Saltillo mantienen monitoreo por lluvias; reportan 20 vehículos remolcados

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    Autoridades de Saltillo mantienen monitoreo por lluvias; reportan 20 vehículos remolcados
    Elementos de Protección Civil mantienen monitoreo de vados y vialidades en Saltillo ante las lluvias de este sábado. CORTESÍA

Autoridades mantienen monitoreo permanente por lluvias; se registran remolques de vehículos, cierres viales y atención a afectaciones menores sin reportes graves

El Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, mantiene un operativo de monitoreo permanente en toda la ciudad ante las lluvias registradas durante la tarde de este sábado, con la participación de diversas corporaciones de seguridad y emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos, junto con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fueron desplegados en puntos estratégicos para la vigilancia de vados, cruces y principales vialidades, con el objetivo de prevenir incidentes derivados del incremento en los niveles de agua.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lluvias-intensas-golpean-saltillo-reportan-encharcamientos-y-cortes-de-circulacion-MF21534282
$!Servicios de emergencia permanecen atentos ante cualquier reporte ciudadano relacionado con las lluvias en Saltillo.
Servicios de emergencia permanecen atentos ante cualquier reporte ciudadano relacionado con las lluvias en Saltillo. CORTESÍA

De acuerdo con el reporte oficial, hasta las 16:30 horas se habían realizado alrededor de 20 remolques de vehículos que quedaron varados en distintos puntos de la ciudad, principalmente en la lateral del bulevar Fundadores, el bulevar José Musa de León y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Como medida preventiva, autoridades municipales determinaron el cierre temporal a la circulación en los cruces del bulevar Luis Donaldo Colosio con Célestin Freinet, así como en José Musa de León con Los Silleres, a fin de evitar riesgos para automovilistas ante el incremento del flujo pluvial.

$!Cierres preventivos se mantienen en cruces estratégicos para evitar accidentes por el incremento del nivel del agua.
Cierres preventivos se mantienen en cruces estratégicos para evitar accidentes por el incremento del nivel del agua. CORTESÍA

En el apartado de atención a emergencias, personal de Protección Civil y Bomberos brindó apoyo a una persona en la colonia Virreyes Obrera, luego de que su vivienda resultara afectada por el ingreso de agua. Asimismo, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de retiro de dos ramas caídas sobre el bulevar Rufino Tamayo.

$!Elementos de tránsito supervisan la circulación vehicular en zonas afectadas por encharcamientos.
Elementos de tránsito supervisan la circulación vehicular en zonas afectadas por encharcamientos. CORTESÍA

De forma paralela, elementos de la Policía Preventiva Municipal, Tránsito y del Grupo de Reacción Sureste mantienen recorridos constantes y atención a reportes ciudadanos, como parte del dispositivo de vigilancia implementado por las lluvias.

ALCALDE SUPERVISA LA ZONA NORTE

Tras las lluvias registradas, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó una transmisión en vivo desde la zona con mayor acumulación de agua, ubicada al norte de la ciudad sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio. Desde el sitio, informó que se encuentra supervisando las labores para agilizar la atención y coordinar acciones de respuesta inmediata.

Explicó que este punto, donde habitualmente se presentan encharcamientos, registró una mayor afectación debido al arrastre de piedras y lodo provenientes del oriente de la ciudad, lo que provocó anegamientos en vialidades circundantes. Señaló que ya se trabaja para restablecer la circulación y reducir los riesgos en la zona.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, reducir la velocidad al conducir, evitar zonas de riesgo y no cruzar vados o corrientes de agua. En caso de emergencia, se encuentran habilitados los números 9-1-1, el 844-414-1114 de la Policía Municipal, el ChatBot 844-893-0909 y los grupos de WhatsApp de Seguridad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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