Protestan activistas por maltrato a animales en Control Canino de Saltillo

“ Hace 15 días tuvimos una reunión con el doctor Carrillo, en Control Canino, para tocar el tema del maltrato animal en el sitio, que implica muchas cosas: puede ser desde que no les dan de comer, no los limpian, los golpean. Los animales presienten a qué van a ese lugar; lo puedes ver en sus ojos” , detalló Emilio Segovia, de la asociación civil Oncopets.

Relató a VANGUARDIA que en esa reunión se acordó con la dirección de Salud Pública cambios principalmente en materia de higiene y trato digno a los animales asegurados, los cuales no se cumplieron.

“Habíamos tenido un acuerdo en el que se iba a mantener limpio, con comida y con agua, cosa que no se hizo. Nos metimos a la fuerza para checar, porque no nos permitían la entrada, para ver la situación, y sigue la situación igual, no hay cambios, ya se habló otra vez, y ya van a poner a la gente a que haga su trabajo, pero mientras, la situación está igual. Nos duele verlos (mascotas aseguradas) en esa situación”.