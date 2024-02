Protestan padres de familia ante acoso y amenazas por parte de un alumno de primaria en Monclova

“Les golpea, toma lápices y los utiliza como arma, arroja borradores; parece que el niño está influenciado por su padre, quien es el único que viene y pide disculpas”, relató otro padre.

“Les dice a las niñas que les pinchará los ojos, que los sacará con tijeras; hemos escuchado esto de otras madres y por eso hay pánico de enviar a los niños a clase desde hoy”, agregó.

“Si el niño tiene derechos, nuestros hijos también. Primero que todo, somos una comunidad estudiantil. No solo buscamos la seguridad de nuestros niños, sino también la de los maestros porque forman parte de nuestra familia. ¿Qué significa acosar o amenazar a los maestros? Necesitamos una solución porque esto no es nuevo, ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Quizás no se ha hablado de ello por miedo o por otras razones, pero necesitamos una solución ahora”, expresó una madre que aseguró que los niños temen al alumno.

Por temor a que el alumno continúe agrediendo a sus hijos, este miércoles, de los 400 niños que asisten al turno matutino, solo 120 estuvieron presentes, confirmó Félix Alejandro Rodríguez Ramos, subdirector de Servicios Educativos.

El representante de la Secretaría de Educación señaló que el caso ya no será atendido por la directora del plantel, sino por él, y se solicitará apoyo del departamento jurídico. Aseguró que se contactará al padre del alumno señalado y, si es necesario, se le ofrecerá atención psicológica.

“Decidimos que el caso ya no será manejado por la directora; yo me encargaré de hablar directamente con el padre de familia. Hoy conversé con él y estoy a la espera de poder hablar sobre este asunto. Lo que debemos garantizar es la seguridad de todos”, afirmó.

Explicó que es decisión de los padres de familia si envían o no a sus hijos a clases mientras se busca una solución al conflicto.

Los manifestantes afirmaron que no abrirán la institución hasta que se encuentre una solución al conflicto, debido al riesgo que enfrentan sus hijos al convivir con el alumno problemático.