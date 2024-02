Monclova: Grupo de pandilleros dan golpiza a menor a puñetazos, patadas y batazos (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Le piden que pelee con uno de ellos si no se irán todos sobre él y él se niega, a su acompañante le dicen que no se meta “si no quiere pedos” y ahí es cuando comienzan a agredirlo.

En el video se observa cómo todos le dan de puñetazos y patadas y al tenerlo tirado sobre el suelo, uno de ellos comienza a golpearlo con el bat; la víctima solo grita y trata de cubrirse de la agresión.

Al momento la ciudadanía ha condenado este hecho violento en contra del estudiante, y hace el llamado a las autoridades municipales y de la Fiscalía General del Estado, para que castiguen de inmediato esta acción que “demuestra el deterioro de la juventud de esta ciudad”.