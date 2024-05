Protestan trabajadores eventuales del IMSS Bienestar en Torreón; exigen basificación

TORREÓN, COAH.- Los trabajadores eventuales del IMSS Bienestar se manifestaron este lunes 13 de mayo por falta de certeza laboral, ya que su contrato vence el próximo 30 de junio y no han recibido comunicación alguna.

En un céntrico crucero del oriente de la ciudad, decenas de enfermeras y enfermeros dedicaron buena parte de la mañana al reparto de volantes alusivos a su inconformidad.

Piden dialogar con las nuevas autoridades estatales para que no se les deje sin trabajo, pues argumentan que la pasada administración no suscribió el convenio de adhesión al sistema de salud federal, en el que se daría atención a no derechohabientes.

En la manifestación pacífica mostraron pancartas con leyendas como: “Héroes en Covid-19 y ahora desempleados”, y es que dicen que, durante los tiempos críticos por la pandemia, renunciaron a otros trabajos porque les ofrecieron una plaza en los servicios de salud del Gobierno del Estado.

“Hemos decidido manifestarnos los trabajadores eventuales debido a la falta de compromiso por parte del gobierno anterior y el actual con el proceso del IMSS Bienestar, con las bases eventuales”, dijo Evaristo del Real Bárcenas, quien lleva tres años trabajando en el Hospital General.

Precisó que en Torreón hay al menos mil 500 trabajadores con un contrato tipo eventual.

“Hemos estado durante la pandemia y lo único que hemos recibido son promesas; creo que este movimiento, por primera vez, va a ser con un objetivo positivo para que podamos recuperar esa justicia laboral”, agregó.

Señalan también que el sueldo que perciben es bajo en relación con lo que ganan los sindicalizados.

Aseguró que no quieren afectar con este movimiento; sin embargo, necesitan que se resuelva la basificación.