Protur en Saltillo busca capacitar e integrar a touroperadoras

SE BUSCA PROFESIONALIZAR EL ECOTURISMO

Además se busca profesionalizar el sector de ecoturismo ofreciendo certificaciones, capacitaciones, cursos, talleres y conferencias, así como representar al sector ante instituciones públicas y privadas.

“Nos dimos la tarea de formar esta asociación promotora de turismo de naturaleza y aventura sin fines de lucro. Lo que queremos nosotros es albergar a todos ustedes para que en conjunto, los que tienen más experiencia, los que tienen menos experiencia, pero podamos transmitirle a los pequeños colectivos todos los conocimientos que ustedes tienen”, comentó en conferencia de prensa.

Durante el evento asistieron diversos touroperadores y líderes de clubes de senderismo quienes además atendieron una capacitación en primeros auxilios como parte de las primeras actividades de Protur.

Por su parte, Roberto Valdés, también integrante de la directiva de Proturm indicó que además de posicionar el ecoturismo, se busca que al profesionalizarlo también se cuide el impacto ambiental que tiene el turismo.

EN 5 AÑOS, EL ECOTURISMO HA AUMENTADO MÁS DEL 100 POR CIENTO

Añadió que en los últimos cinco años el ecoturismo ha aumentado más del 100 por ciento y actualmente existe solo en Saltillo más de 40 clubes de senderismo que agrupan a más de 50 mil personas interesadas en el sector.

“Queremos impulsar también proyectos con impacto social, no nada más salir a la naturaleza, para pasar un rato agradable, sino también digamos que los lugares que visitamos se mantengan en óptimas condiciones, pero también que se promuevan esos mismos destinos”, explicó.

Garza mencionó que Protur surge a partir de la prevención de actividades que afectan al medio ambiente cuando se visitan lugares naturales como la acumulación de basura o la proliferación de los vehículos razers.

Añadió que con capacitaciones como la celebrada este sábado se pretende evitar tragedias como la ocurrida con la senderista regiomontana que se extravió en Arteaga y fue localizada cinco días después ya fallecida en 2022.

EN OTROS PAÍSES EXISTEN REGALMENTOS EN SITIOS TURÍSTICOS NATURALES

“Los que hemos tenido la oportunidad de ir a otras partes, no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos y en Europa, cuando llegas a un lugar turístico de naturaleza, hay un reglamento, hay un registro y hay un cupo, o sea no puedes nomás llegar y decir ya me arranco.

“Entonces precisamente y aquí lo que queremos hacer es profesionalizar esto y evitar precisamente la pérdida de vidas. Estamos expuestos, pero primero por este curso tan importante para poder salvar vidas”, explicó.

La asociación ya integra a colectivos como Coahuila AdvenTours, Ursus, Cabañas Oyameles, Club de Senderismo Maravillas, Lobos Senderismo, CONANP, Mountain Monster, Hiking Saltillo y el Instituto Estatal del Deporte.