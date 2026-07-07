Publica UAdeC libro sobre iluminación arquitectónica con inteligencia artificial y domótica

La publicación analiza la evolución de las teorías tradicionales sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las cuales conciben la innovación como un proceso lineal que inicia con la generación de conocimiento científico y culmina con la creación de productos. En contraste, los autores plantean que las investigaciones pueden desarrollarse mediante una metodología reticular heterogénea, basada en la interacción de diversos actores y disciplinas.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Arquitectura Unidad Sureste, presentó el libro Iluminación Arquitectónica Circadiana Domotizada: Diseño de Investigaciones Reticulares Heterogéneas, obra de los profesores e investigadores Gabriel Ángel Rosete Lima y Antonio Arellano Hernández.

De acuerdo con la obra, este enfoque ha permitido impulsar innovaciones en el campo de la iluminación arquitectónica mediante el uso de inteligencia artificial y sistemas domóticos capaces de regular los ritmos circadianos, relacionados con procesos fisiológicos como el sueño, la actividad física y el bienestar de las personas.

El libro propone integrar los resultados teóricos, metodológicos y empíricos de investigaciones previas en una red de conocimiento denominada iluminación arquitectónica circadiana domotizada, con el propósito de estudiar y optimizar sistemas de iluminación saludables y confortables para distintos espacios y actividades humanas.

Asimismo, la obra adopta como fundamento la teoría del actor-red, una perspectiva que incorpora tanto elementos humanos como tecnológicos en los procesos de investigación. A partir de este enfoque, los autores plantean el diseño y control de dispositivos de iluminación capaces de reproducir las condiciones de la luz natural y adaptarse a los ritmos biológicos de las personas para mejorar el confort lumínico en espacios construidos.

La publicación está integrada por seis capítulos que abordan desde los conceptos fundamentales de la iluminación natural y artificial hasta la incorporación de dimensiones cognitivas y el desarrollo de dispositivos de iluminación domotizada.