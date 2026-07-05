Tribunal Universitario de la UAdeC abrió 18 expedientes por violencia de género durante el primer semestre de 2026

El Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila cerró el semestre enero-junio de 2026 con 60 atenciones, entre asesorías jurídicas y entrevistas de primer contacto derivadas de quejas y denuncias presentadas por integrantes de la comunidad universitaria. De ese total, se formalizaron 18 denuncias que dieron origen a la apertura de expedientes y a la activación del Protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en la institución.

La titular del Tribunal Universitario, Denise Mata, informó que la mayoría de los casos registrados este año corresponden a conductas como difamación, ridiculizar o hacer sentir mal a una persona por razón de su género u orientación sexual, además de situaciones de acoso. Señaló que, a diferencia de años anteriores, las denuncias presentadas durante 2026 no se concentran en conductas de connotación sexual, sino en conflictos surgidos entre estudiantes, trabajadores y docentes. Mata explicó que, tras asumir la titularidad del Tribunal en marzo por nombramiento del rector Octavio Pimentel, se reforzó el área de atención jurídica para agilizar la atención de denuncias y los procedimientos establecidos en el protocolo universitario. Indicó que la instrucción de la Rectoría ha sido mantener una política de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia y garantizar una atención oportuna, respetando los plazos y el marco normativo previstos en el protocolo institucional.

Además de la atención a denuncias en las unidades Sureste, Laguna y Norte, el Tribunal ha realizado pláticas de concientización dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo, así como módulos de asesoría y recepción de denuncias. La funcionaria recordó que la Universidad mantiene habilitado un portal de denuncias disponible las 24 horas del día, durante todo el año, además del correo electrónico tribunal@uadec.edu.mx y sus redes sociales oficiales para la recepción y seguimiento de quejas.

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