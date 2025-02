Puede Coahuila recibir en albergues hasta a seis mil repatriados de EU

Coahuila tiene capacidad en albergues para recibir hasta a seis mil personas repatriadas desde Estados Unidos, aunque hay compromiso de adaptar más espacios en caso necesario.

El gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, declaró que se tiene coordinación con la Guardia Nacional tras el despliegue de sus elementos en la frontera norte de México por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

TE PUEDE INTERESAR: Deportaciones en Coahuila siguen en niveles regulares, asegura Secretario de Gobierno

“Ya estamos en conexión con el general Ibarra, el fiscal y el secretario de Seguridad Pública para desplegar estos elementos en la frontera de Coahuila, que van desde Boquillas del Carmen hasta prácticamente el municipio de Hidalgo. De manera estratégica colaborar con la Guardia Nacional y el Ejército en el blindaje de nuestra frontera y que esto fortalezca el acuerdo que se hizo entre México y EU”, dijo Jiménez Salinas.

Detalló que en el caso de Coahuila, se ha trabajado en los últimos meses con operativos que atienden el tema migratorio, entre los que se incluye el tema de las personas repatriadas.

Aunque ha habido versiones sobre personas que se recibieron tras deportaciones, descartó que hasta el momento se haya recibido a mexicanos en Coahuila con esta situación administrativa.

“Mandé preguntar, al parecer fue una confusión. En Nueva Rosita no hay personas en este momento, es lo que me comentan. Fueron migrantes que trajeron de regreso para llevarlos al centro de Tabasco, pero no fueron repatriados”, detalló Jiménez.