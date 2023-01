Que Municipio de Saltillo muestre permisos para poblar falda de Zapalinamé exige ciudadano

Durante la primera sesión ordinaria del año, el Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información resolvió un recurso de revisión contra el Ayuntamiento de Saltillo, quien no proporcionó adecuadamente los datos en los cuales aprobaron los asentamientos civiles en la sierra de la ciudad.

El recurso de revisión, fue promovido por un ciudadano quien solicitó las actas de cabildo donde aparecen dictámenes de autorización para el cambio de uso de suelo, construcción y desarrollo de las colonias que se encuentran en las faldas de la Sierra de Zapalinamé.

Sin embargo, ante este cuestionamiento hubo un rechazo por parte del Municipio a proporcionar la información a través de las plataformas de acceso, por lo cual, el ciudadano interpuso una queja ante el ICAI.

En ese aspecto, el Consejo del ICAI detalló que en la falta de respuesta, el Ayuntamiento no advirtió por qué no le era posible proporcionar la información al ciudadano y únicamente se delimitó a no entregarla.

En la resolución, el ICAI advirtió que debido a que la misma información es incluso considerada como “pública de oficio” al tratarse de actas de Cabildo que deben estar en sus páginas web, ésta debe ser entregada al ciudadano en los próximos días de que se pronunció el consejo.

La problemática que refiere la solicitud ha sido cuestionada por ciudadanos y activistas, quienes han dicho que las delimitaciones para proteger a la reserva natural estatal ya han comenzado a ser violadas por asentamientos urbanos.

Incluso, VANGUARDIA publicó un artículo en la revista Semanario, donde el activista Alejandro Agüelles dijo que la Cota 1800 –que delimitaba a la zona de asentamientos hacia la Sierra de Zapalinamé—, ya había sido violada, y advirtió que estos asentamientos además podrían provocar daños como incendios.

En los últimos años, incluso se ha visto que fauna de la sierra, ha descendido a las colonias de la ciudad.