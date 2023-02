$!¿Qué pasó? En Saltillo desapareció la mitad de unidades de transporte urbano de 2011 a la fecha

“El cancelar concesiones no aporta para hacer eficiente el transporte público, sino todo lo contrario, quitan concesiones y dejan autobuses sin circular y la situación la va a agravar, es un tema complicado y bastante crítico”.

“Y no cuando ya sea urgente, como acostumbramos hacerlo, tengamos que demoler construcciones y afectando a terceros, sino que lo tengamos proyectado con anticipación. Un metro en la región, tarde o temprano lo vamos a necesitar”.

Si este proyecto no puede realizarse a mediano plazo, por lo menos ya debe planificarse su recorrido y estaciones de abordaje, a fin de que la planeación de las ciudades considere el trazo del recorrido.

“Y la solución no es incorporar más taxis, la solución es mejorar el transporte masivo y ¿por qué no? ir pensando en un metro que conecte a la zona conurbada de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe”.

“Son muchos los autos que circulan y quitando rutas, retirando concesiones, este problema se va a agravar, va a haber más coches, tienen que comprar más unidades para trasladarse y va a ser un caos. Puede llegar un momento en que se congestionen tanto las vialidades que no se puedan desplazar a ninguna parte”.

“Esto se torna más grave todos los días, otras ciudades se han colapsado así. Está grave el problema, pero no sé si no lo perciben quienes toman decisiones o no quieren verlo”.

Añadió que la movilidad debe centrarse en las personas y en los peatones, pero en Saltillo parece que se avanza en sentido contrario a lo que marca la tendencia mundial, que privilegia modernizar y dignificar el transporte masivo.

“Son las autoridades las que tienen que ponerle atención a este problema, pues de ahí es de donde salen las políticas públicas y los planes de desarrollo. El transporte público es la columna vertebral de la movilidad urbana sustentable: si la columna está enferma, toda la movilidad está enferma y aquí lo constatamos”, concluyó.