Quedan partidos en deuda con comunidad LGBTTTIQ+ y personas con discapacidad

Activistas consideran que los partidos políticos no pudieron garantizar la inclusión efectiva de la comunidad LGBTTTIQ+ para el proceso electoral en curso en Coahuila, por lo que aseguraron que los actores políticos deben madurar para avanzar de cara a próximos comicios.

La última resolución del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila sentencia que, si bien los partidos deben postular a personas de grupos vulnerables, dentro de las acciones afirmativas del proceso electoral, las candidaturas no debían estar destinadas a personas de la comunidad LGBTTTIQ+, de grupos indígenas o de personas con discapacidad, sino que debían ampliarse a otros grupos.

Sin embargo, esta determinación ha sido criticada por diversas organizaciones que consideran que entre las personas que fueron inscritas en las posiciones para una diputación de representación proporcional, también conocidas como plurinominales, hay representantes de jóvenes y personas de la tercera edad que no necesariamente han estado en una posición de vulnerabilidad.

“Primero tuvimos la esperanza de que los partidos realmente fueran incluyentes y no esperaran a las acciones afirmativas. Desafortunadamente vemos que los partidos no tienen la madurez de proponer a ciudadanos de nuestra comunidad LGBTTTIQ+ y que la sociedad decida”, dijo Noé Ruiz Malacara, presidente de la organización “Comunidad San Aelredo”.

Originalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó como grupos vulnerables a miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y de grupos indígenas, con el argumento del nivel histórico de discriminación que han padecido.

“Estos somos los grupos más relegados de la vida social y política. Actualmente hay muchas personas adultas mayores, al igual que jóvenes, que son candidatos y candidatas y posibles plurinominales. Nosotros veíamos una oportunidad en las acciones afirmativas para colocar a personas realmente empáticas con los grupos vulnerables, y que no fuera solo una cuestión de cumplir el requisito”, señaló Ruiz Malacara.

Los últimos lineamientos aprobados por los árbitros electorales contemplaban que los dos primeros escaños (redujeron uno), debían estar destinados a aplicar acciones afirmativas; es decir, que estos lugares debían reservarse para personas representantes de grupos vulnerables.

Sin embargo, al final los partidos registraron a 120 personas para el principio de representación proporcional, de los cuales, 16 estaban destinados a las acciones afirmativas, y entre todos ellos, solo el PRD postuló a una persona LGBTTTIQ+ y el resto únicamente cumplió con postular a dos grupos vulnerables: personas adultas mayores, y personas jóvenes.

Entre los nombres registrados para una curul plurinominnal aparecen, por el PRI, José Lauro Villarreal y María Eugenia Calderón (ambos exdiputados y funcionarios); por el PAN Theodoros Kalionchiz y Esther Quintana (exfuncionarios y exdiputados); por el PRD Carmen Rumiano y Alejandro Dávila; y por el PVEM, Jorge Valdés Flores y Claudia Rodríguez Márquez (también exdiputados).

Por Movimiento Ciudadano fueron inscritos Alfonso Danao y Mariana Ortega Cuevas; por Morena, José Alberto Hurtado y Magaly Hernández Aguilar; por UDC, Zulmma Guerrero y Yolanda Elizondo (también exdiputadas); y por el PT, Antonio Flores Guerra y Valeria Flores Gaona. Todos estos últimos postulados por ser jóvenes y mujeres.

Estos registros, en su mayor parte jóvenes y adultos mayores, fueron puestos pese a que al menos en el 44.4 por ciento de los casos, las personas que se postularon por el principio de mayoría relativa, son menores de 40 años -y un 8.6 por ciento solo tiene de 21 a 30 años-, y que existe otro índice del 11.1 por ciento de candidatos que tiene arriba de 60 años.

“Postularon a adultos mayores que ya fueron diputados y tuvieron otros puestos, solo por cumplir el requisito y cuota. Las acciones afirmativas no son cumplir cuotas, sino dar espacios a personas que realmente lo necesitan”, dijo.

SÓLO 2... Y SUPLENTES

Ruiz Malacara señaló que hasta ahora se sabe de dos personas que representan a la comunidad LGBTTTIQ+ que fueron tomadas en cuenta en el proceso electoral de Coahuila, pero como suplentes en fórmulas de diputaciones.

“Las suplencias realmente no son posiciones efectivas, porque muchas veces los suplentes no alcanzan o no acceden a la posición para llegar a legislar por los derechos de nuestra gente”, expresó.

Desde diciembre de 2022, cuando el tema tenía discusión sobre los lineamientos que el IEC presentaría, el consejero del órgano, Óscar Daniel Rodríguez, recordó que las personas LGBTTTIQ+ han tenido que pelear sus derechos y por ello, estos temas han tenido que ser controvertidos en los tribunales. También peleó para que los grupos vulnerables no solo fueran tomados en cuenta para ser plurinominales.

“Los Congresos no nos han querido aceptar nuestros derechos así como así, se ha tenido que pelear. Hemos tenido que obligar a los Congresos a aprobar la adopción homoparental, a legislar en materia de acciones afirmativas. Las personas de dicha población no somos menos, tenemos una dignidad que debe ser respetada”, señaló el consejero.

SE QUEDÓ EN INTENCIÓN

Después, a finales de marzo, el mismo consejero dijo que la vulnerabilidad debe de verse de forma transversal; es decir, que las acciones afirmativas debían analizar en su cumplimiento que las personas verdaderamente fueran vulnerables históricamente y puso como ejemplo que, si bien una mujer está en una condición de vulnerabilidad, también puede tener privilegios en su vida cotidiana, y entonces no aplica en la representación de personas que necesitan ser atendidas.

“Todos los partidos cometieron el mismo error, desde mi perspectiva no iban. El género es una situación de vulnerabilidad, pero la acción afirmativa iba encaminada a una cosa distinta en el tema. Las personas con discapacidad y LGBT son muy poco representadas. La acción afirmativa se usaba para representar a grupos que tenían problemas de discriminación y no para poner a partidos en puestos públicos que siempre han estado y únicamente postularlos tratandolos de hacer como vulnerables”, señaló.

“Este era mi gran miedo, que al final se simulara y se hiciera un discurso político de acciones que les sirve muy bien, pero que al final está vacío”, expresó el consejero.

”El Tribunal dejó tan genérico el lineamiento porque tenemos postulaciones que son legales, pero no atienden al espíritu de la acción afirmativa. No sé si una persona que fue diputada y que ganó un sueldo de diputado se pueda considerar vulnerable, aunque sea adulta mayor. Deberíamos tomarnos en serio la vulnerabilidad de los grupos”, subrayó Rodríguez.

‘OLVIDARON’ A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por su parte, la consejera del IEC, Leticia Bravo Ostos, cuestionó el hecho de que los partidos tampoco contemplaron a personas con discapacidad en sus candidaturas.

La consejera Madeleyne Figueroa comentó además que los partidos contemplaron a mujeres en la aplicación de acciones afirmativas para cumplir los requisitos, cuando éstas ya tienen escaños con lineamientos que fueron asentados antes en las reglas de paridad de género.

“Para el tema de las mujeres ya tenemos una norma específica que garantiza que sean postuladas. Las acciones afirmativas tienen otra finalidad. Buscan ser una medida compensatoria para grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja estructural, para revertir escenarios de desigualdad histórica”, expresó la consejera Madeleyne.

En suma, Ruiz Malacara dijo que estas circunstancias arrojan que en Coahuila todavía no hay condiciones de apertura en política y puestos públicos, como sí ha ocurrido en otros estados, donde incluso funcionarios públicos han ganado puestos importantes a través del voto de la gente, y han sido elegidos primero por los propios partidos.

“Hay compañeras y compañeros al interior de los partidos que tienen potencial y una capacidad muy buena, además de una convivencia con la ciudadanía que les ayudaría siendo candidatos. Estamos muy decepcionados, la verdad”, señaló Ruiz Malacara.