¿Quién asumirá la alcaldía de Torreón tras la muerte de Román Cepeda?

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    ¿Quién asumirá la alcaldía de Torreón tras la muerte de Román Cepeda?
    Luego del fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, el primer regidor sería quien asuma temporalmente las funciones de la Presidencia Municipal mientras se define el nombramiento correspondiente. SANDRA GÓMEZ

La legislación estatal contempla que el Congreso de Coahuila designe a quien concluirá el periodo constitucional al frente del Ayuntamiento de Torreón

TORREÓN, COAH.- Tras confirmarse la muerte del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, después de una larga batalla contra el cáncer y complicaciones de salud derivadas de una neumonía, surge el cuestionamiento sobre qué ocurrirá con el cargo.

El Código Municipal establece que: “Cuando un presidente municipal no se presente a ocupar el cargo y en los casos de falta temporal mayor de quince días o de falta absoluta del presidente municipal, que ocurra en cualquier tiempo por fallecimiento, renuncia, revocación o suspensión del mandato, los regidores, según el orden de su nombramiento, asumirán en forma inmediata y transitoria, como encargados del despacho, el cumplimiento de las competencias y facultades que se asignan al presidente municipal, hasta que asuma este cargo quien sea designado por el Congreso del Estado para ese efecto”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/muere-roman-cepeda-alcalde-de-torreon-tras-complicaciones-de-salud-IF21177960

En este caso, quien tendría que asumir las funciones de encargado del despacho sería el primer regidor, Luis Jorge Cuerda. Posteriormente, será el Congreso del Estado quien designe al presidente municipal que ocupará el cargo.

La Constitución Política del Estado de Coahuila establece, en su artículo 158-K, fracción VI, que: “Cuando el presidente municipal electo no se presente a tomar posesión del cargo o en caso de falta absoluta, el Congreso del Estado, con la concurrencia de cuando menos las dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, a un presidente municipal, quien se encargará de concluir el período”.

El nombramiento, en este caso, se realiza conforme a la propuesta que formule la dirigencia estatal del partido político que haya obtenido el triunfo en el municipio correspondiente. En el caso de coaliciones, la ley reglamentaria determinará el procedimiento aplicable.

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Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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La muerte del alcalde ocurrió después de un periodo prolongado de ausencia en actividades públicas, situación que había generado diversas versiones sobre su estado de salud y continuidad en el cargo.

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