¿Quién asumirá la alcaldía de Torreón tras la muerte de Román Cepeda?

TORREÓN, COAH.- Tras confirmarse la muerte del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, después de una larga batalla contra el cáncer y complicaciones de salud derivadas de una neumonía, surge el cuestionamiento sobre qué ocurrirá con el cargo.

El Código Municipal establece que: “Cuando un presidente municipal no se presente a ocupar el cargo y en los casos de falta temporal mayor de quince días o de falta absoluta del presidente municipal, que ocurra en cualquier tiempo por fallecimiento, renuncia, revocación o suspensión del mandato, los regidores, según el orden de su nombramiento, asumirán en forma inmediata y transitoria, como encargados del despacho, el cumplimiento de las competencias y facultades que se asignan al presidente municipal, hasta que asuma este cargo quien sea designado por el Congreso del Estado para ese efecto”.