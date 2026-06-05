Muere Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras complicaciones de salud

De acuerdo con la información disponible, el presidente municipal permanecía en recuperación en su domicilio tras una neumonía y una intervención médica relacionada con el tratamiento que recibía contra el cáncer. Durante las primeras horas del día fue llevado en ambulancia a un hospital privado, donde personal médico intentó estabilizarlo, sin éxito.

TORREÓN, COAH.- Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón ,, falleció la mañana de este viernes a los 60 años de edad, luego de ser trasladado de emergencia al Sanatorio Español debido a complicaciones en su estado de salud.

Su última participación en asuntos de gobierno ocurrió el pasado miércoles, cuando intervino de manera virtual en una sesión de Cabildo y una reunión con directores municipales desde su domicilio.

El fallecimiento ocurrió después de varias semanas de ausencia en actividades públicas. Desde mediados de mayo había dejado de acudir a eventos oficiales debido al deterioro de su salud y permanecía bajo supervisión médica.

En las semanas previas a su muerte surgieron versiones sobre una posible solicitud de licencia al cargo; sin embargo, el Ayuntamiento continuó operando sin que se concretara un relevo formal en la Presidencia Municipal.

MÁS DE CUATRO DECADAS EN LA VÍA PÚBLICA

Román Alberto Cepeda González desarrolló una carrera política de más de cuatro décadas ligada al servicio público y a la actividad partidista. Militante del Partido Revolucionario Institucional desde los 18 años, ocupó diversos cargos en los ámbitos municipal, estatal y federal, entre ellos diputado local, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, secretario del Trabajo de Coahuila y dirigente municipal de su partido en Torreón.

Originario de Torreón, provenía de una familia con una larga tradición política en Coahuila. Era nieto de Román Cepeda Flores, exgobernador del estado y exalcalde de Torreón, además de formar parte de una familia cuyos integrantes también desempeñaron responsabilidades públicas en la región Laguna.

En 2021 obtuvo el triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia Municipal de Torreón para el periodo 2022-2024. Posteriormente logró la reelección y rindió protesta para encabezar un segundo mandato correspondiente al periodo 2025-2027, cargo que ocupaba al momento de su fallecimiento.

Durante los últimos meses enfrentó complicaciones de salud derivadas del tratamiento médico que recibía contra el cáncer. Su estado se agravó tras padecer una neumonía, situación que redujo gradualmente sus actividades públicas hasta mantenerlo alejado de los eventos oficiales durante las semanas previas a su muerte.

El fallecimiento del alcalde fue confirmada la mañana de este viernes, cerrando una trayectoria de más de 40 años vinculada a la actividad política y al servicio público en Torreón y la región Laguna.