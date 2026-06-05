Muere Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras complicaciones de salud

Muere Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras complicaciones de salud

+ Seguir en Seguir en Google
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

La última participación del alcalde en actividades de gobierno ocurrió de forma virtual durante una sesión de Cabildo celebrada esta misma semana

Coahuila
/
COMPARTIR

TORREÓN, COAH.- Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón,, falleció la mañana de este viernes a los 60 años de edad, luego de ser trasladado de emergencia al Sanatorio Español debido a complicaciones en su estado de salud.

De acuerdo con la información disponible, el presidente municipal permanecía en recuperación en su domicilio tras una neumonía y una intervención médica relacionada con el tratamiento que recibía contra el cáncer. Durante las primeras horas del día fue llevado en ambulancia a un hospital privado, donde personal médico intentó estabilizarlo, sin éxito.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-capturan-a-sujeto-con-propaganda-politica-en-vehiculo-de-conagua-IF21176835

El fallecimiento ocurrió después de varias semanas de ausencia en actividades públicas. Desde mediados de mayo había dejado de acudir a eventos oficiales debido al deterioro de su salud y permanecía bajo supervisión médica.

Su última participación en asuntos de gobierno ocurrió el pasado miércoles, cuando intervino de manera virtual en una sesión de Cabildo y una reunión con directores municipales desde su domicilio.

En las semanas previas a su muerte surgieron versiones sobre una posible solicitud de licencia al cargo; sin embargo, el Ayuntamiento continuó operando sin que se concretara un relevo formal en la Presidencia Municipal.

MÁS DE CUATRO DECADAS EN LA VÍA PÚBLICA

Román Alberto Cepeda González desarrolló una carrera política de más de cuatro décadas ligada al servicio público y a la actividad partidista. Militante del Partido Revolucionario Institucional desde los 18 años, ocupó diversos cargos en los ámbitos municipal, estatal y federal, entre ellos diputado local, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, secretario del Trabajo de Coahuila y dirigente municipal de su partido en Torreón.

Originario de Torreón, provenía de una familia con una larga tradición política en Coahuila. Era nieto de Román Cepeda Flores, exgobernador del estado y exalcalde de Torreón, además de formar parte de una familia cuyos integrantes también desempeñaron responsabilidades públicas en la región Laguna.

En 2021 obtuvo el triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia Municipal de Torreón para el periodo 2022-2024. Posteriormente logró la reelección y rindió protesta para encabezar un segundo mandato correspondiente al periodo 2025-2027, cargo que ocupaba al momento de su fallecimiento.

Durante los últimos meses enfrentó complicaciones de salud derivadas del tratamiento médico que recibía contra el cáncer. Su estado se agravó tras padecer una neumonía, situación que redujo gradualmente sus actividades públicas hasta mantenerlo alejado de los eventos oficiales durante las semanas previas a su muerte.

El fallecimiento del alcalde fue confirmada la mañana de este viernes, cerrando una trayectoria de más de 40 años vinculada a la actividad política y al servicio público en Torreón y la región Laguna.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Alcaldes
Fallecimientos
Última hora
Localizaciones
Torreón
Personajes
Román Cepeda
Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cría cuervos

Cría cuervos
true

El acoso judicial contra VANGUARDIA no se detiene
true

POLITICÓN: Protagoniza Edna Dávalos desfiguro contra bancada de Morena

Un tractocamión Freightliner y una camioneta pick-up protagonizaron un percance que movilizó a los cuerpos de emergencia ante el reporte inicial de personas atrapadas.

¡Caos en la Monterrey-Saltillo! Choque de tractocamión y pick-up paraliza el tráfico

Tormenta sorprende a Saltillo, Coahuila

Tormenta en Saltillo provoca fallas de luz en Galerías, Zona Centro y Venustiano Carranza
La lluvia obligó a detener el tercer juego de la serie cuando Saraperos mantenía ventaja de 5-1 sobre Sultanes.

Sultanes vs Saraperos: lluvia suspende el tercer juego de la serie en Saltillo
Agostina Vega, de 14 años, fue reportada como desaparecida en la provincia de Córdoba, Argentina; de acuerdo con el reporte, la adolescente salió de su domicilio el sábado 23 de mayo. Fue encontrada sin vida.

Feminicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, conmociona a Argentina en movilización
Senado de Estados Unidos rechaza iniciativa Trump

Senado de Estados Unidos rechaza iniciativa ‘SAVE AMERICA’ de Trump