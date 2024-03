¿Quién es Cecilia Guadiana, de Morena, y por qué quiere ser senadora por Coahuila?

En el tema de educación, el Instituto Politécnico Nacional campus San Buenaventura no ha logrado concretarse por falta de recursos. ¿Cómo apoyarías desde el Senado?, se le cuestionó.

“Va a haber una buena relación independientemente de los colores y partidos. Se tienen que construir más universidades porque la población está creciendo y se necesitan más escuelas, se necesitan hacer más universidades que es algo que ha hecho la doctora Claudia (Sheinbaum). Además dio becas a todos los niños. Aquí hacen mucho rollo cuando dan un apoyo de mil pesos y ese apoyo de mil pesos lo dan una vez al año. Hacen un show y cartelones, Yo creo que sale más caro el cartel que lo que dan en apoyo. Es una burla lo que hacen aquí en el gobierno estatal y que no le den prioridad a las escuelas. Ahí está el rector que pusieron (Universidad Autónoma de Coahuila) o sea, el único por el que podían votar y que tenía antecedentes de violencia de mujeres”, respondió.

¿Por qué votar por la fórmula de Morena? ¿Cuál es la diferencia con los otros partidos?

“Porque yo voy a las calles y escucho las mismas quejas como el transporte público y lo que yo les digo es ‘por qué votan por los mismos’. Se quejan mucho también las mujeres que no reciben un apoyo, pero los adultos mayores están contentísimos, las personas con discapacidad, que es un apoyo universal de los cero a los 29 años y les digo ‘pues sí, nomás que Miguel Ángel Riquelme no quiso entrarle a los apoyos del gobierno federal... por qué vas a votar por Riquelme si no ha hecho nada bueno por nosotros y la megadeuda sigue creciendo’... además yo no le robé al estado para hacer campaña”.

‘QUEREMOS HACER EL BIEN’

La alcaldesa de Múzquiz, Thania Flores, te criticó por no tener trayectoria política, ¿crees que el apellido Guadiana te puede pesar en este ámbito político?, se le preguntó.

“Si es mi único pecado, pues para mí es un bien, para mí es un honor ser hija de mi papá porque yo tengo autonomía... él también buscaba hacer las cosas bien. No tenía necesidad de andar en esto, ni yo tampoco y aquí estamos porque queremos hacer un bien. Y de los ataques siempre va a haber, no le puedes caer bien a todo el mundo. A la alcaldesa, pues yo la verdad la respeto”.

¿A quién admiras?, se le preguntó.

“A mis dos padres”.

Tres palabras que te definan:

“Soy perfeccionista, responsable y justa”.