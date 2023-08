¿Quién es Nazario J. Salvador, el segundo imputado por desvíos en Finanzas de Coahuila?

¿Quién es Nazario J. Salvador “N”, nuevo imputado en el caso que se sigue a la anterior administración de Coahuila por presunto peculado de 475 millones de pesos? Es un funcionario público a quien el ex gobernador Rubén Moreira le otorgó el cargo como Director General de Adquisiciones en febrero del 2014.

No obstante que el ex funcionario estuvo durante la administración anterior, no hay registro de ascenso en su desempeño dentro de la Secretaría de Finanzas, ni tampoco en la Subsecretaría de la misma dependencia.

Es el segundo imputado por el mismo caso que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) después de la denuncia que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el primero fue el ex secretario de Finanzas, Ismael Eugenio “N”.

Nazario J. Salvador llegó al puesto con funciones de atención, tramitación y resolución de las adquisiciones de la administración pública estatal, de acuerdo con un documento que avaló la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el año 2014.