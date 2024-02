Quitar ‘pluris’ llevaría a congresos ‘hitlerianos’, asevera diputado por Morena

Eliminar las senadurías y diputaciones federales plurinominales llevaría a tener “congresos hitlerianos”, sin representación de las minorías, eliminarlas de tajo sería atentar contra la democracia; en tanto que elegir magistrados, jueces y ministros, mediante el voto popular, abriría las puertas a candidatos propuestos por la delincuencia organizada, advirtió el diputado local Alberto Hurtado Vera (Morena).

“Es importante que haya pluralidad, celebro gran parte de las reformas del presidente, otras no las comparto al 100 por ciento, porque al final del día no puede uno ser tan absolutista. Si eliminan las pluris, vamos a volver a los congresos hitlerianos donde haya mayoría de un solo partido, como en Coahuila, como en la Ciudad de México, y eso no es sano para el desarrollo de la democracia”.

“Yo soy plurinominal, si elimináramos los plurinominales tendríamos un Congreso donde sería mayoría del PRI, PAN y otras fuerzas donde no habría oposición”.

La propuesta no debe ser absolutista, es decir, una opción es reducir a la mitad las 300 diputaciones federales y que los 200 pluris queden en 50, para que haya una representación de las minorías, planteó.

Viéndolo desde el punto de vista económico, sería un ahorro para destinarlo al pago de pensiones, a la entrega de becas para estudiantes de familias en extrema pobreza, expresó.

“Que no sea tan absoluta la decisión, no puede no haber representación en los congresos de la gente que cree en el PRI, en el PAN o Morena. Creo que el presidente lo hace por un tema de austeridad, eso es loable, lo hace por el bien de la gente que menos tiene, pero no tiene que ser tan absolutista, tiene que pensar en que haya representación de diversos partidos en las cámaras... de tajo sería atentar contra la democracia, las minorías también valen”.

En Coahuila, indicó, es complicado que la oposición gane elecciones de mayoría y si no hay posiciones pluris, sería un error para la vida democrática del estado, sería un retroceso.

Sobre la elección de magistrados, ministros y jueces mediante el voto popular, consideró que no es factible y los mecanismos de designación deben permanecer, aunque pudieran ser perfectibles. El ciudadano común no tiene noción plena de las funciones que desempeñan y sería riesgoso nombrarlos por medio del sufragio.

“Se puede empezar a corromper, como pasa en las elecciones actualmente, al rato va a haber compra de votos para ver quién es magistrado, ese es un foco de riesgo. De repente el narcotráfico se mete en elecciones locales, en Coahuila no, pero en otros estados hemos visto que sí; imagínate, en la elección de magistrados se va a viciar por completo”.

“Que a un ministro de la Corte lo elija el pueblo, al rato un criminal mete dinero y va a tener a un representante en la Suprema Corte, es un tema de alto riesgo, no, tiene que ser por capacidad y conocimiento”.

Añadió que los magistrados electorales tampoco pueden ser elegidos mediante el voto popular, sino designados por su capacidad, esquema que ha funcionado en los últimos años y ahora se cuenta con tribunales e institutos electorales más equilibrados en decisiones, un sistema que debe fortalecerse.

Asimismo, indicó que los organismos autónomos deben continuar porque dan equilibrio a la balanza en las decisiones de gobierno; lo que se tiene que vigilar es que sean autónomos realmente.

Por su parte, Antonio Attolini Murra, también legislador por Morena, se mostró a favor de las propuestas de AMLO, al señalar que “puro bandido de cuello blanco quiere entrar al Congreso por la vía plurinominal, vean nada más las listas del PRI y el PAN... el presidente quiere evitar que delincuentes de cuello blanco sigan robando a expensas del pueblo”.

Aseguró que las propuestas de AMLO son oportunas y viables y parte de ellas forman parte del Plan C para tener mayoría y control en las cámaras de Senadores y Diputados, “pero construido con una mayoría democráticamente ganada, es más bien una visión de país, que una obsesión en contra de una figura de la democracia representativa”.

Apoya desaparecer los órganos autónomos porque, aseguró, poco han ayudado a la conformación de un Estado fuerte, robusto y que garantice derechos y se constituyeron para el pago de cuotas para los cuates afines al gobierno.