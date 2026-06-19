Ramos Arizpe amplía respaldo a planteles con nuevas entregas del programa escolar

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe dio un nuevo impulso a la infraestructura educativa al concretar las entregas 60 y 61 del programa “En tu escuela tú eliges”, beneficiando a los turnos matutino y vespertino de la Escuela Primaria “Miguel Ramos Arizpe” con equipamiento seleccionado por la propia comunidad escolar. La inversión conjunta ascendió a 100 mil pesos y permitió adquirir herramientas destinadas a fortalecer tanto las actividades académicas como las labores administrativas, atendiendo las prioridades definidas previamente por directivos y docentes.

Durante el acto oficial, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró que el fortalecimiento de los espacios educativos seguirá ocupando un lugar central dentro de la agenda municipal, al considerar que cada recurso destinado a las escuelas representa una apuesta por el desarrollo de las nuevas generaciones.

UN PROGRAMA QUE DEJA DECISIONES EN MANOS DE LAS ESCUELAS En el turno matutino se entregaron cuatro bocinas, dos proyectores y diverso material de apoyo técnico-pedagógico, mientras que para el turno vespertino se destinaron dos alacenas, dos bocinas, una impresora multifuncional y un minisplit de dos toneladas, equipamiento orientado a mejorar las condiciones de enseñanza y operación del plantel. Uno de los momentos más significativos de la ceremonia ocurrió cuando el presidente municipal recordó que en ese mismo centro educativo comenzó su trayectoria como estudiante.

“Yo también fui alumno de esta escuela. Aquí comenzaron muchos de mis sueños y hoy tengo el honor de servirles como Presidente Municipal. Nunca dejen de creer en ustedes; estudien, respeten a sus maestros, hagan caso a sus padres y trabajen todos los días por aquello que desean alcanzar. El futuro de Ramos Arizpe está sentado hoy en estas aulas”, expresó ante alumnos, docentes y padres de familia. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que con estas acciones el programa alcanza ya 61 instituciones beneficiadas, consolidando un modelo que permite a cada comunidad educativa decidir directamente en qué invertir los recursos asignados para responder a sus necesidades más urgentes.

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