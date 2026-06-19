Ramos Arizpe amplía respaldo a planteles con nuevas entregas del programa escolar

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Arizpe amplía respaldo a planteles con nuevas entregas del programa escolar
    Los turnos matutino y vespertino de la Primaria “Miguel Ramos Arizpe” recibieron equipamiento adquirido conforme a las prioridades definidas por la comunidad escolar. CORTESÍA

La estrategia municipal permitió dotar de equipo e insumos a dos turnos de una primaria, impulsando mejores condiciones para la comunidad educativa

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe dio un nuevo impulso a la infraestructura educativa al concretar las entregas 60 y 61 del programa “En tu escuela tú eliges”, beneficiando a los turnos matutino y vespertino de la Escuela Primaria “Miguel Ramos Arizpe” con equipamiento seleccionado por la propia comunidad escolar.

La inversión conjunta ascendió a 100 mil pesos y permitió adquirir herramientas destinadas a fortalecer tanto las actividades académicas como las labores administrativas, atendiendo las prioridades definidas previamente por directivos y docentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alumnos-y-docentes-de-la-utc-reciben-galardon-en-el-premio-a-la-vinculacion-universidad-empresa-2026-KO21494358

Durante el acto oficial, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró que el fortalecimiento de los espacios educativos seguirá ocupando un lugar central dentro de la agenda municipal, al considerar que cada recurso destinado a las escuelas representa una apuesta por el desarrollo de las nuevas generaciones.

$!Tomás Gutiérrez Merino recordó que cursó sus primeros estudios en ese plantel y exhortó a los alumnos a perseverar en sus metas académicas.
Tomás Gutiérrez Merino recordó que cursó sus primeros estudios en ese plantel y exhortó a los alumnos a perseverar en sus metas académicas. CORTESÍA

UN PROGRAMA QUE DEJA DECISIONES EN MANOS DE LAS ESCUELAS

En el turno matutino se entregaron cuatro bocinas, dos proyectores y diverso material de apoyo técnico-pedagógico, mientras que para el turno vespertino se destinaron dos alacenas, dos bocinas, una impresora multifuncional y un minisplit de dos toneladas, equipamiento orientado a mejorar las condiciones de enseñanza y operación del plantel.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia ocurrió cuando el presidente municipal recordó que en ese mismo centro educativo comenzó su trayectoria como estudiante.

$!Con estas entregas, el programa “En tu escuela tú eliges” suma 61 instituciones apoyadas en Ramos Arizpe.
Con estas entregas, el programa “En tu escuela tú eliges” suma 61 instituciones apoyadas en Ramos Arizpe. CORTESÍA

“Yo también fui alumno de esta escuela. Aquí comenzaron muchos de mis sueños y hoy tengo el honor de servirles como Presidente Municipal. Nunca dejen de creer en ustedes; estudien, respeten a sus maestros, hagan caso a sus padres y trabajen todos los días por aquello que desean alcanzar. El futuro de Ramos Arizpe está sentado hoy en estas aulas”, expresó ante alumnos, docentes y padres de familia.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que con estas acciones el programa alcanza ya 61 instituciones beneficiadas, consolidando un modelo que permite a cada comunidad educativa decidir directamente en qué invertir los recursos asignados para responder a sus necesidades más urgentes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
apoyos sociales
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los de abajo

Los de abajo
true

Trump: Después de Irán, México
true

POLITICÓN: Sucesión en Torreón no puede ser un botín político; la ciudad demanda certeza

Durante la audiencia inicial, el juez determinó la situación jurídica de la imputada y estableció el desarrollo del proceso penal dentro de la causa 1128/2026, en la que se le atribuye la presunta captación de recursos económicos.

Vinculan a proceso a mujer señalada por presunto fraude en inversiones en Saltillo
Autoridades de Coahuila, en coordinación con corporaciones de seguridad de Querétaro y la Secretaría de Marina, realizaron la detención de Adolfo “N”, señalado inicialmente como probable implicado en diversos atracos.

Liberan a detenido en Querétaro por presuntos robos en Saltillo; apoyará a la FGE en la investigación
El jugador ha rechazado los señalamientos y asegura que podrá defender su versión durante el proceso judicial.

Achraf Hakimi, futbolista de Marruecos y PSG que juega el Mundial, será juzgado por violación de joven en Francia
Miembros del servicio de EU llevan un ataúd con los restos de uno de los 13 miembros militares estadounidenses que murieron en el conflicto con Irán, en la Base de la Fuerza Aérea Dover en Delaware.

El costo de la guerra en Irán: miles de vidas y millardos de dólares
Élfego Riveros, un reportero de Teocelo, México, cuyo sketch satírico para una emisora de radio comunitaria provocó que cinco periodistas fueran declarados culpables de violencia política de género.

En México, los políticos usan las leyes contra los periodistas