Ramos Arizpe: desde la Tercera Expo de Autos Clásicos, Zaky vive el sueño como restaurador

“Mira, a mí, el amor por los carros viene de mi familia. Mis tíos siempre tenían carritos, un vochito, una carcachita, siempre arreglando y me encantaba, no sé, meterme ahí con ellos, dar la vuelta, ir a probar el nuevo carburador, que la llevaban a pintar. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, 4, 5 años, ya estaba yo en coches clásicos ” , señaló el restaurador.

Zaky estudió ingeniería mecánica, lo que lo llevó a trabajar en una serie de carreras llamadas Copa Mustang, donde obtuvo una importante cantidad de experiencia trabajando de lleno con su pasión, aunque de remuneración no se supo nada.

“Ahí estuve trabajando y no me pagaron ni un peso, brother, e iba a todas las carreras en Pachuca, Querétaro o Puebla, no me importaba, aunque no me pagaran porque realmente era mi pasión, y pues así fue por donde empecé a darle”, mencionó Zaky.

Su primer proyecto fue un Karmann Ghia 69, una media restauración que realizó en conjunto con uno de sus amigos de tiempos de la carrera, al cual se le restauró motor, interiores y electricidad. También recuerda con cariño su primera restauración completa.

“Ya más en forma, un Ford 47, que ese sí fue un proyecto que se desarmó tornillo por tornillo y tuve la oportunidad y el tiempo de poder armarlo otra vez, tornillo por tornillo, pintarlo y todo”, recordó Ibrahim.

Zaky aseguró que hace más de una década tuvo viajes constantes a la región sureste del estado debido a su línea de trabajo. Esto hizo que tenga un cariño especial por Ramos Arizpe y Saltillo.

También le ha dado la oportunidad de notar los importantes cambios y crecimiento que ha tenido la región sureste en todos los ámbitos, incluyendo la cantidad de industria que se ha instalado en este punto de Coahuila.