Ramos Arizpe: se incendia vivienda de pepenador; intentó quemar cable para extraer cobre

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Coahuila
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    Ramos Arizpe: se incendia vivienda de pepenador; intentó quemar cable para extraer cobre
    Bomberos de Ramos Arizpe trabajaron para controlar el incendio registrado en el patio de la vivienda. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El fuego comenzó cuando intentaba retirar el plástico del cableado; las llamas estuvieron cerca de propagarse a viviendas contiguas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un pepenador provocó un incendio en el patio de su vivienda luego de quemar cableado para extraer cobre, lo que movilizó al Cuerpo de Bomberos y a Protección Civil de Ramos Arizpe.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Valle Norte 708, en la colonia Villa Sol, donde Fernando recolectó decenas de metros de cable eléctrico para retirar el plástico y posteriormente vender el cobre.

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Sin embargo, el fuego se salió de control y alcanzó botellas de plástico, cartón, lonas y madera que el hombre tenía acumulados en el patio, lo que generó una intensa columna de humo.

La situación alarmó a los vecinos, quienes realizaron el reporte al Sistema de Emergencias 911. En respuesta, acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil con una máquina de ataque para combatir el incendio.

$!La rápida intervención evitó que el fuego se propagara hacia las viviendas contiguas.
La rápida intervención evitó que el fuego se propagara hacia las viviendas contiguas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las autoridades informaron que el siniestro fue controlado en aproximadamente un 80 por ciento, evitando que las llamas se propagaran a viviendas contiguas.

No se reportaron personas lesionadas y, hasta el momento, los daños materiales no han sido cuantificados.

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