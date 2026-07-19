Ramos Arizpe: se incendia vivienda de pepenador; intentó quemar cable para extraer cobre

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un pepenador provocó un incendio en el patio de su vivienda luego de quemar cableado para extraer cobre, lo que movilizó al Cuerpo de Bomberos y a Protección Civil de Ramos Arizpe. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Valle Norte 708, en la colonia Villa Sol, donde Fernando recolectó decenas de metros de cable eléctrico para retirar el plástico y posteriormente vender el cobre.

Sin embargo, el fuego se salió de control y alcanzó botellas de plástico, cartón, lonas y madera que el hombre tenía acumulados en el patio, lo que generó una intensa columna de humo. La situación alarmó a los vecinos, quienes realizaron el reporte al Sistema de Emergencias 911. En respuesta, acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil con una máquina de ataque para combatir el incendio.