Torreón controla incendio en Centro de Transferencia del Bosque Urbano (video)

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    Torreón controla incendio en Centro de Transferencia del Bosque Urbano (video)
    Elementos de Bomberos, Protección Civil y personal de apoyo trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio registrado en el Centro de Transferencia del Bosque Urbano. CORTESÍA

Bomberos, Protección Civil y empresas privadas participaron en las labores para sofocar el fuego; descartan riesgo para colonias cercanas

TORREÓN, COAH.- Autoridades de Protección Civil Municipal de Torreón informaron que lograron controlar el incendio registrado la noche de este domingo, alrededor de las 21:15 horas, en el Centro de Transferencia ubicado en las inmediaciones del Bosque Urbano.

Para atender la emergencia se desplegó un operativo coordinado entre el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Dirección de Parques y Jardines. En las labores participaron tres máquinas de ataque directo.

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De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro permanece bajo control y, hasta el momento, no representa riesgo para los habitantes de las colonias aledañas.

A las acciones para sofocar el fuego también se sumaron empresas de la iniciativa privada, que apoyaron con pipas de agua para reforzar las maniobras de extinción y acelerar el enfriamiento de la zona.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar acercarse al área afectada y permitir el libre tránsito de los vehículos de emergencia. Además, señalaron que mantendrán informada a la población conforme avance la atención del incidente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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