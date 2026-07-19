Torreón controla incendio en Centro de Transferencia del Bosque Urbano (video)
Bomberos, Protección Civil y empresas privadas participaron en las labores para sofocar el fuego; descartan riesgo para colonias cercanas
TORREÓN, COAH.- Autoridades de Protección Civil Municipal de Torreón informaron que lograron controlar el incendio registrado la noche de este domingo, alrededor de las 21:15 horas, en el Centro de Transferencia ubicado en las inmediaciones del Bosque Urbano.
Para atender la emergencia se desplegó un operativo coordinado entre el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Dirección de Parques y Jardines. En las labores participaron tres máquinas de ataque directo.
De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro permanece bajo control y, hasta el momento, no representa riesgo para los habitantes de las colonias aledañas.
A las acciones para sofocar el fuego también se sumaron empresas de la iniciativa privada, que apoyaron con pipas de agua para reforzar las maniobras de extinción y acelerar el enfriamiento de la zona.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar acercarse al área afectada y permitir el libre tránsito de los vehículos de emergencia. Además, señalaron que mantendrán informada a la población conforme avance la atención del incidente.