‘Rasuran’ más de 600 aspirantes al PJ de Coahuila; algunos pasan directo a última etapa

Los Comités de Evaluación para la elección del Poder Judicial de Coahuila ya emitieron sus dictámenes de elegibilidad para la siguiente etapa de la elección a celebrarse el 1 de junio, dejando fuera a más de 600 registros que no cumplieron con los requisitos o que tienen pase automático como propuesta para conformar la boleta.

Conforme al calendario electoral de la primera elección extraordinaria para renovar al Poder Judicial de Coahuila, fue durante los últimos minutos del pasado lunes cuando los comités evaluadores de los tres poderes del Estado emitieron los dictámenes sobre el cumplimiento de requisitos legales y constitucionales en las primeras listas de aspirantes a la impartición de justicia en lo local.

Los dictámenes de elegibilidad se realizaron sobre 1,002 registros que acudieron ante los tres comités para registrarse hasta el pasado 14 de enero. Esas primeras listas sumaron 390 registrados ante el comité de evaluación del Poder Judicial, 356 ante el Poder Ejecutivo y 256 ante el Poder Legislativo.

Ahora, las listas quedaron con 343 registros en total, de los cuales 81 fueron emitidos como elegibles (bajo el cumplimiento de requisitos legales y constitucionales) por el comité evaluador del Poder Ejecutivo, 94 por el del Poder Legislativo, y 168 por el del Poder Judicial.

Al igual que en las primeras listas, tras este primer dictamen, en la lista aparecen nombres repetidos de personas interesadas que acudieron a registrarse para ser evaluadas por los tres comités. Esto quiere decir que no necesariamente son 343 personas las que quedaron participando, sino que podrían ser menos.

De acuerdo con los comités, este ejercicio de depuración de la lista descartó a personas que no cumplieron con requisitos simples como no acreditar que son mexicanos, que tienen una licenciatura en derecho aprobada con más de 8 de calificación, no haber entregado las cartas de recomendación de vecinos u otros de los 22 primeros requisitos.

Además, otros nombres ya no aparecen en esta nueva lista por tratarse de personas que ya cuentan con una idoneidad al encontrarse activamente impartiendo justicia desde alguno de los ámbitos e instancias. Al menos 107 nombres fueron retirados de las listas por este motivo.

Estos son los casos, por ejemplo, de aspirantes de materia penal como Nuvia Aguillón, quien también se registró para el proceso federal; Jesús Alfredo Ibarra, de Saltillo; Iván Cristy Acosta, de la Carbonífera; Carola Martelet, de Acuña; José Borrego Rodríguez, de Torreón, junto con David Sifuentes Bocardo; y Héctor Cantú Piña, de Monclova.

También fueron retirados del listado, pero tienen pase directo a solicitar su aparición en la boleta, los magistrados en activo de la Sala Civil y Familiar, Iván Garza García y María del Carmen Galván Tello; la magistrada presidenta de la Sala Penal, Gricelda Elizalde Castellanos; y el presidente del Tribunal Superior, Miguel Mery Ayup.

Un nombre que, de acuerdo con el Comité Evaluador del Poder Ejecutivo, también pasó directamente a la siguiente etapa es el de Rubén Isaac Moreira Loera, hijo del exgobernador Rubén Moreira, quien fungía como juez segundo de lo civil de forma interina.

El único registro que reportó un desistimiento es el de Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado e integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Esta deserción se hizo sin reportar algún motivo en específico, según fuentes extraoficiales.

Los nombres de aspirantes que pasaron a la siguiente etapa y que se encuentran enfilados en otras instituciones pero ahora buscan altos puestos como una magistratura incluyen a Yezka Garza Ramírez, titular del Centro Regional de Identificación Humana; Jesús Homero Flores Mier, ex fiscal anticorrupción; Valeriano Valdés Cabello, ex consejero jurídico del Gobierno del Estado; y Rodrigo Hernández, quien ha sido regidor de Saltillo y como notario ha constituido organizaciones de diversos partidos conocidos como “satélite”.

En los listados de quienes aspiran al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial figuran nombres como el de la actual presidenta del ICAI, Dulce Fuentes Mancillas; el del ex consejero anticorrupción y actual oficial mayor del PJ, José Manuel Gil; y el de la también ex consejera anticorrupción, Jafia Pacheco Valtierra.

Actualmente, los comités evaluadores se encuentran en una nueva etapa que cierra hasta las 00:00 horas de este miércoles, donde la ciudadanía tendrá oportunidad de emitir opiniones tanto positivas como negativas sobre las carreras de los interesados.