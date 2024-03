Ratifican a Tereso Medina como secretario general de la CTM en Coahuila

Al asumir su cargo, Medina Ramírez destacó el compromiso de la federación con la reforma laboral de 2019, asegurando que en Coahuila se han legitimado todos los contratos colectivos de trabajo conforme a los lineamientos establecidos. Señaló además un incremento en la afiliación sindical, atribuyendo este crecimiento al trabajo continuo en la adaptación a los cambios legislativos y a la búsqueda activa de nuevos afiliados.

En cuanto a los desafíos futuros, el líder sindical señaló la necesidad de adaptar el sindicalismo a los cambios tecnológicos, haciendo énfasis en la educación y capacitación continua de los trabajadores. Además, subrayó la importancia de promover un diálogo abierto en temas de competitividad y productividad, con el objetivo de mejorar los salarios y elevar la calidad de vida de los trabajadores.

“Reafirmamos el compromiso con la paz laboral y la justicia social en todo marco de legalidad, con cifras que respaldan nuestros dichos; como es el caso de las legitimaciones de Contratos Colectivos de Trabajo, mismos que se lograron satisfactoriamente con un porcentaje promedio del 95% de aceptación, de una totalidad aproximada de 350 Contratos Colectivos de Trabajo”, expresó el líder sindical.

A FAVOR DE REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

En días pasados, Tereso Medina se dijo no solamente a favor de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, sino que además plantea que la disminución vaya acompañada con un pago de 56 horas.

“Vamos en ese camino, en esa línea, es un sentimiento que tiene más de 50 años como una demanda histórica de la Confederación de Trabajadores de México; no es un tema de que si queremos o no: vamos en esa ruta, nada más estamos analizando el cómo sí, porque, además, no solo queremos la reducción de la jornada, sino aparte de reducción de la jornada laboral de 40 horas que sea con pago de 56”, expuso el dirigente sindical durante la 141 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional de la CTM.