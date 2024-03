Coahuila: ¿Trabajar menos y ganar más? Jornada laboral de 40 horas con pago de 56, propone la CTM

La Confederación de Trabajadores de México no solamente insistirá en la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, sino que además plantea que la disminución vaya acompañada con un pago de 56 horas, informó Tereso Medina Ramírez, secretario general adjunto de la CTM a nivel nacional,

“Vamos en ese camino, en esa línea, es un sentimiento que tiene más de 50 años como una demanda histórica de la Confederación de Trabajadores de México; no es un tema de que si queremos o no: vamos en esa ruta, nada más estamos analizando el cómo sí, porque, además, no solo queremos la reducción de la jornada, sino queremos aparte de reducción de la jornada laboral de 40 horas con pago de 56”, aclaró el dirigente sindical.

“Lo que tenemos que construir es el traje a la medida que le quede a nuestro País y, en ese sentido, el descanso laboral de dos días tiene que ser continuo, pero también tenemos que tomar en cuenta todas las voces de la industria, a los restauranteros, a los de servicios, los trabajadores del campo, a los sectores industriales, a todos los trabajadores manuales intelectuales”, propuso.

Esto lo planteó durante la 141 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional de la CTM, en donde sostuvo que, en la agenda legislativa y laboral de México, el tema a analizar no es si los trabajadores quieren o no reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sino cómo lograr ese avance laboral en favor de los trabajadores y sus familias y que el pago corresponda a 56 horas.

“Ni la CTM, ni los líderes de sindicatos nacionales le daremos nunca la espalda a los trabajadores; se requiere revisar estrategias y métodos, sin claudicar a las justas demandas del movimiento obrero porque los trabajadores y sus familias, son la razón del sindicalismo, que representa sus aspiraciones”, dijo.

“Seguimos pensando en la lucha por mejores salarios, en celebrar auténticas negociaciones colectivas, que el sindicato, federaciones y todas las organizaciones son el mejor camino para resolver los problemas delos trabajadores y sus familias; seguimos pensando que la solución de problemas individuales y colectivos, desde el punto de vista laboral, es el diálogo, la mediación y la conciliación”, agregó Medina Ramírez.

Añadió que más de 4.5 millones de trabajadores y trabajadoras afiliados a la central obrera más representativa y fuerte de México, con 88 años de historia, también requieren que el Seguro Social resuelva el desabasto de medicamentos, la mejora de la atención en urgencias médicas, más clínicas y hospitales, para mejorar el servicio médico de ellos y sus familias, así como construir un Infonavit que atienda las demandas de los derechohabientes.