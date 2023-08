Recomienda Salud Coahuila construcción de albergues animales para controlar plaga de garrapatas

La Secretaría de Salud (SSA) en la entidad sugirió este miércoles a 37 de 38 alcaldes de Coahuila edificar albergues para animales para controlar la proliferación de garrapatas, fauna portadora de la bacteria de la rickettsia, que en lo que va del año ha ocasionado la muerte de 12 personas en la entidad.

“Tenemos 20 casos reportados, y 12 desafortunadas defunciones”, detalló Roberto Bernal, secretario de Salud en Coahuila. “En Monclova se está construyendo un albergue, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que quitar los perros en situación de calle”.

La última persona víctima mortal de esta enfermedad, causada por un conjunto de bacterias que conforman dos grandes grupos de enfermedades: las tíficas y las de fiebres manchadas, falleció este martes en el municipio de San Pedro de las Colonias, en la región Laguna del estado.

Guadalupe Soto Estrada, académica del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió en la necesidad de desparasitar a los perros, una de varias especies portadoras de la bacteria. La especialista refirió que existen otros factores de salubridad que aumentan el riesgo de proliferación.

“Factores como el hacinamiento, la falta de acceso a agua potable y a un sistema de saneamiento adecuado, entre otros, pueden aumentar la prevalencia de esta enfermedad. Carecer de estos recursos básicos o vivir en condiciones de pobreza incrementa las posibilidades de contraer Rickettsia. Además, un bajo nivel educativo influye, ya que estas poblaciones pueden no estar conscientes de los riesgos que enfrentan ni de las medidas preventivas que deben tomar”.

Resguardar a los animales en albergues no es garantía del fin de la rickettsia, aseguró la presidenta de la Asociación Defensora de Animales en Coahuila (ADAC), Alma Salinas Barrón. “La garrapata no es exclusiva de los perros, es un parásito que está en la tierra y en muchos lugares. La primera víctima de la garrapata son los animales, y si no hubiera perros, entonces las víctimas directas seríamos los humanos. El problema es la garrapata y la pulga, y eso es lo que se debe combatir”.

Aseguró que corresponde por ley a los gobiernos limpiar sus ciudades. “Es una obligación por la NOM, fumigar y combatir plagas de cualquier tipo. La plaga es la garrapata y la pulga, son un problema de salud pública”.

La defensora de los animales resaltó la falta de compromiso de algunas personas tutores de mascotas, que harían uso de esos albergues para deshacerse de los animales en vez de acudir a las clínicas veterinarias para proporcionarles baños medicados o desparasitantes.

De acuerdo con el marco jurídico de la Secretaría de Salud en el estado, Coahuila cuenta con ocho jurisdicciones sanitarias, todas dependientes de dicha secretaría. Una de las funciones es la fumigación intradomiciliaria, a solicitud de los habitantes del inmueble.