POLITICÓN: Movilidad sustentable: El reto del Javier Díaz para transformar Saltillo

I. MEJOR ENFOQUE

La movilidad constituye, sin lugar a dudas, el principal reto que enfrentan las autoridades municipales de cualquier ciudad de tamaño mediano a grande, en México y el mundo. Por ello, que la administración de Javier Díaz haya decidido encarar el problema transformando el Instituto Municipal del Transporte en un organismo dedicado a pensar en términos de movilidad sustentable, constituye un paso relevante en materia de enfoque. Pero lo más importante es que se está uniendo la acción a la palabra y este mismo fin de semana pondrán en práctica el primer “piloto” para eficientar el tránsito vehicular en el distribuidor vial “El Sarape”.

II. EL RETO

El titular del flamante IMMUS (Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible), Víctor de la Rosa Molina, no tiene ninguna necesidad de inventar el hilo negro: cualquier proyecto de movilidad urbana que busque alcanzar el éxito debe tener en su núcleo un sistema de transporte público moderno, eficiente y asequible. Claro que la receta es fácil de enunciar, pero muy compleja de llevar a la práctica. Pero justo ahí es donde se demuestra el talento.

III. PRISAS I

La que dicen que ya trae asolados a los diputados locales de Morena , pues les contacta por mensajes y llamadas telefónicas varias veces al día, es Azálea Ibarra Olguín. Si el nombre no le suena, no se preocupe: es normal, porque se trata de la suplente de Paloma de los Santos en el Cabildo de Acuña y a quien, por lo visto, ya le urge comenzar a cobrar... ¡perdón!, a servirle al pueblo, y por ello pregunta de forma insistente cuándo va a formalizar su nombramiento el Congreso del Estado, pues la licencia solicitada por la morenista se formalizó ante el Cabildo hace ya casi dos semanas.

IV. PRISAS II

¿Por qué no avanza con celeridad el trámite legislativo para designar a la suplente? Los que conocen el tema de cerca dicen que Paloma está esperando “que le cumplan” el ofrecimiento de una posición en la estructura del Gobierno de la República y que ella, igual que su suplente, también realiza insistentes llamadas a quienes le hicieron la oferta e incluso realizó hace unos días una “gira” por la Ciudad de México para tratar de “acelerar” el trámite. ¿Será?

V. MOVIMIENTOS QUIRÚRGICOS

Como ya comentamos en este espacio, los movimientos del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda , son de lo más calculados. Los que saben de política aseguran que otro nombramiento ha llamado la atención: el de Fernando Ariel Martínez, quien ha trabajado con el alcalde desde hace varios años, primero como secretario del Trabajo y ahora como Jefe de Gabinete. Ariel está apareciendo en medios locales y representando a Román en reuniones y eventos. Es un hombre de toda su confianza, que lleva su mensaje. El movimiento es interesante, y habrá que ver hasta dónde llega...

VI. PARALELISMO

Y nos cuentan que en Saltillo está surgiendo otro personaje con el mismo perfil de Fernando Ariel: César Iván Moreno, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos. Moreno se integró al equipo de Javier Díaz desde los tiempos de la Secretaría de Finanzas y, desde entonces, ha estado cerca de la toma de decisiones. En sólo un mes, ha tomado un papel protagónico y se ha ganado influencia dentro del círculo cercano del alcalde. Veremos hasta dónde llega y si no le ponen obstáculos algunos personajes que llegaron con la nueva administración...

VII. SANTO QUE NO ES VISTO...

Es normal ver a los políticos muy activos justo antes de las elecciones, aunque muchos sólo se aparecen cuando ya está cerca la fecha. Sin embargo, los que entienden cómo funciona la política hoy en día, aseguran que eso ya no tiene mucho efecto. Si realmente se quiere competir, hay que estar presente todo el tiempo. Como dice el dicho: “santo que no es visto, no es adorado”. Y parece que la senadora Cecilia Guadiana lo tiene claro. Recientemente abrió su casa de gestoría en la Laguna y se le vio el fin de semana en el municipio de Viesca con su camión de la salud.

VIII. PLAN PARA COAHUILA...

Pero eso no es todo, quienes siguen los movimientos de “la infanta” nos cuentan que todo esto forma parte de su estrategia para estar cerca de la gente, “hacerse presente”, como dicen por ahí. Por eso, nos dicen que en los próximos días estará de gira por los municipios de la región Norte y Centro del estado. Luego, regresará a la CDMX para incorporarse a los trabajos en el Senado . Muy activa, y aunque algunos dicen que tiene un plan, todavía no sabemos bien qué está cocinando. ¿Usted, estimado lector, tiene alguna idea?

