Reducirá en 60% nómina del ayuntamiento: Roberto Piña, alcalde electo de Frontera

FRONTERA, COAH.- Roberto Piña Amaya, alcalde electo de ciudad Frontera, afirmó que reducirá en un 60% la excesiva nómina que tiene el ayuntamiento y como primer paso para lograrlo se eliminaran 55 direcciones de los departamentos.

En entrevista, expuso que tuvo la oportunidad de observar el gasto de la nómina y “se asustó” toda vez que en ella hay 60 cargos de directores innecesarios para una ciudad con 82 mil habitantes.

“Vamos a tener ahorros muy considerables, le vamos a bajar un 60 o 70 por ciento a la nómina, así de esa manera que nos de oportunidad de construir cosas que tengan relevancia para la gente”.

Tan pronto inicie su gobierno aseguró se fusionarán áreas, de entrada indicó que únicamente habrá cinco departamentos con direcciones, el resto contará con coordinadoras y jefes de área, con menos salarios.

Destacó que reduciendo el gasto del ayuntamiento será la única manera de crear un edificio de archivo municipal, crear una preparatoria y recuperar espacios de áreas deportivas.

“Es importante que la ciudadanía vea el reflejo de lo que pidieron, no hay en el municipio un área de proyectos de inversión no funciona una administración si no es con base en proyectos de inversión. La federación, la única manera que tiene para darte un recurso es si le presentas un proyecto y si no le presentas los proyectos no vas a tener acceso nunca a mayor presupuesto”.

Dijo que durante el primer año no se tendrán recursos federales, pero con el ahorro se podrán ejecutar 15 proyectos en la ciudad.

“Va dejar mucho ahorro, traigo a un equipo de gente que estará en finanzas que son especialistas.De la tesorería yo no voy a llevar a mi comadre, llevo a un especialista que conoce de temas financieros a la región, es un tipo decente y muy capacitado” expuso sin revelar el nombre del futuro tesorero del ayuntamiento.

Finalmente, aseguró que se va a tratar por todos los medios de hacer un gobierno de tierra, cercano a las colonias. “Me van a encontrar permanentemente en las colonias” concluyó.