Reforma Judicial tendría un gran impacto en Coahuila: Mery Ayup

Este jueves se llevó a cabo en el Congreso de Sinaloa el noveno y último foro previo a la discusión de la Reforma Judicial. Al respecto, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Coahuila, Miguel Mery explicó que, si la reforma se aprueba y se aplica a nivel local, se requeriría la elección de 16 magistrados para el Tribunal Superior de Justicia, cuatro magistrados para los tribunales distritales y aproximadamente 110 jueces en diversas materias, como civil, familiar, mercantil, penal y laboral, por lo que dicha reforma implicaría una elección muy grande, cuya viabilidad aún se encuentra en discusión.

Sobre el método para esta elección, Mery explicó que aún no está claro. Los detalles sobre el proceso no están definidos, y las propuestas actuales incluyen opciones como la insaculación o el sorteo a lo que el magistrado señaló que estas propuestas todavía son especulativas, ya que no se ha publicado un texto definitivo sobre cómo se implementará el proceso electoral para los jueces y magistrados.

PREOCUPACIÓN EN JUECES Y MAGISTRADOS

Mery Ayup señaló que hay una creciente preocupación entre los jueces y magistrados sobre no haber sido debidamente consultados en el proceso de reforma.

Aunque se menciona que se evaluarán los perfiles de los candidatos, persisten muchas incertidumbres sobre cómo se llevará a cabo esta evaluación y el impacto en la designación de nuevos jueces.

Comentó que la reforma podría dividirse en dos partes: una para el Poder Judicial Federal y otra para los poderes judiciales locales, lo que podría dar lugar a matices diferentes en la aplicación local en comparación con la federal. Explicó que el proceso de reforma podría tardar más de lo previsto debido a las múltiples reformas al código que se están considerando, lo que sugiere que la reforma podría entrar en vigor de manera paulatina.

LIQUIDACIÓN DE PERSONAL TENDRÍA UN COSTO SIGNIFICATIVO

Sobre la liquidación del personal actual, Mery destacó que el costo podría ser significativo, con estimaciones que alcanzan los 100 mil millones de pesos, por lo que subrayó la importancia de garantizar que los derechos adquiridos por los servidores públicos no se vean vulnerados, y expresó su preocupación por el impacto que esta reforma tendría en aquellos con largos años de servicio en el Poder Judicial.

“Sí, es una gran cantidad. No sé cómo vayan a no a no dañar los derechos de una persona que tiene 22 años al servicio del poder judicial haciendo su trabajo con un con honradez, con normalidad, con eficiencia”, dijo.