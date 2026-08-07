Registra Ramos Arizpe nueve suicidios y 25 intentos en lo que va del año: Protección Civil

RAMOS ARIZPE, COAH.- En lo que va del presente año, el municipio ha registrado nueve suicidios consumados y 25 intentos, de acuerdo con información de la Dirección de Protección Civil de Ramos Arizpe.

Francisco Sánchez, titular de la dependencia, calificó las cifras como preocupantes y subrayó la importancia de atender la salud mental de la población.

El funcionario precisó que ocho de los nueve fallecimientos registrados corresponden a hombres jóvenes, mientras que el caso más reciente fue el de una mujer.

“Desafortunadamente llevamos nueve intentos consumados, ocho de ellos personas, hombres jóvenes, y lamentablemente la última fue una mujer. Aparte tenemos 25 intentos de suicidio”, declaró Sánchez.

Ante este panorama, el director de Protección Civil indicó que distintas instancias del Ayuntamiento han puesto en marcha acciones preventivas para atender esta problemática.

“Es un tema preocupante, es un tema que hay que atender. Tengo entendido que ya el DIF trae unas campañas, el Instituto de la Mujer, Pronnif”, puntualizó.

LLAMAN A BUSCAR APOYO

Sánchez hizo un llamado a las personas que atraviesan por momentos de vulnerabilidad o crisis emocionales para que busquen acompañamiento especializado.

“Recordarles el teléfono de la Línea de la Vida, 800-911-2000. Decirles a las gentes que están pasando por algún problema psicológico, algún problema mental, pues que no están solos”, dijo.

El funcionario añadió que también se puede solicitar auxilio mediante el 911 para canalizar los casos hacia las instancias correspondientes e insistió en la importancia de buscar ayuda ante una crisis y recurrir a los servicios disponibles para recibir atención oportuna.