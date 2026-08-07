Colosio arruinaría su carrera política si busca una gubernatura. Episodio II

Ocupó varios cargos en la Secretaría de Desarrollo Social y durante la campaña presidencial de 1994, que terminó abruptamente con el asesinato de su jefe.

Secretario particular de Colosio Murrieta durante su dirigencia nacional del PRI, entre 1989 y 1992.

Al advertirle semejante cosa, Durazo apeló a la amistad que mantuvo con su padre. Recordemos:

”No puedo permitir que ganes aquí. No te haríamos guerra sucia, pero no te vamos a dejar ganar”. Le dijo el gobernador morenista de Sonora a Luis. (Así le gusta que le digan, sin el Donaldo. Más adelante les explicaré por qué).

Durazo Montaño le recordó a Luis, que fue uno de los grandes amigos de su padre: “Pero una cosa es la amistad, el cariño y otra muy diferente es la política”.

Mi fuente fue uno de los testigos de calidad que estuvieron ahí.

La comida entre Alfonso Durazo Montaño y Luis Donaldo Colosio Riojas tuvo lugar en la Casa de Gobierno de Hermosillo.

En el año 2000 dejó al PRI y fue secretario particular y vocero de Vicente Fox.

El 1 de noviembre de 2020 se unió al equipo de López Obrador y por consiguiente, a Morena.

En la referida comida, buscó conectarse emocionalmente con el bisoño senador.

Pero en seguida les platico las razones NO emocionales por las cuales se opone a que el hijo del mártir busque una gubernatura, en vez de quedarse como senador y esperar al 2030 -o al 2036- para pelear la presidencia de México:

Morena cuenta con seguir gobernando en Sonora y le van a meter todo. Quién sabe por qué será...

Durazo le está haciendo un favor a Luis al sugerirle que se abstenga, porque si la juega en Sonora, la consigna es ganarle a como dé lugar y entonces, llegaría al 2030 como perdedor.

En el remoto caso de que ganara por el MC, ¿qué haría como gobernador de Sonora (o de Nuevo León) durante un año y medio? ¡Nada! porque debido al peso de la marca “COLOSIO”, le cerrarían el presupuesto federal. En el Palacio Nacional y en Palenque no quieren que le haga sombra a Morena en las presidenciales de 2030. Esto se debe a que dicha marca aparece en primer lugar en la única encuesta en la que confían la presidente y el ex presidente. (Comentario al margen, para quienes duden del peso de AMLO en las decisiones nacionales: Once horas antes de la visita de Sheinbaum a Palenque, Rubén Rocha Moya declaraba urbi et orbe que no pediría licencia como gobernador de Sinaloa. Todos sabemos lo que sucedió en Culiacán apenas la presidente volvió a la CDMX).

Para contender por la presidencia de México, Luis tendría que volver a pedir licencia, como ya lo hizo como diputado -para ser alcalde de Monterrey- luego volvió a pedir licencia para buscar la senaduría, donde estuvo incluso a punto de perder su curul como primera minoría. Si opta por buscar una gubernatura en 2027, ooootra vez tendría que pedir licencia.

¿Cómo lo ve Dante Delgado?

También de buena fuente les digo que el dueño del MC considera a Luis, inteligente pero inestable, porque zigzaguea entre buscar la gubernatura de NL, luego la de Sonora, después mejor mantenerse como senador, o mejor esperarse a los tiempos políticos en diciembre de este año.

Cajón Desastre:

Mañana, el Episodio III de esta serie, donde les platicaré por qué no le gusta que le digan Donaldo y otros aspectos relacionados a la inestabilidad que vive en sus ámbitos político, personal y familiar.

También les contaré que Luis nació en la CDMX, no en Sonora.