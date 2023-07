Registran más heridos por mordeduras de perros que por armas en Coahuila

Las atenciones hospitalarias por mordeduras de perro rebasaron las solicitudes por heridas provocadas por armas de fuego o punzocortantes, de acuerdo con datos publicados por el Boletín Epidemiológico de Salud Federal que corresponde a la semana 27, donde se cuantificaron las atenciones brindadas desde el día 9 y hasta el 15 de julio de este año.

En total se tuvo un total de mil 27 pacientes que recibieron algún tratamiento médico al haber sido heridos por armas de fuego o punzocortantes, mientras que mil 702 personas recibieron asistencia médica por mordeduras de perro, es decir, un 60 por ciento más.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan hogar temporal para perritos de la Narro en Saltillo

A la misma altura del 2022, se atendió a un total de mil 358 pacientes heridos por armas de fuego, cifra que también se vio superada por las asistencias médicas a pacientes agredidos por perros, pues se acumularon en total mil 418 pacientes.

Sin embargo, el histórico del Boletín Epidemiológico muestra que 2021 fue el año que más registró heridos por armas, con un total de 2 mil 387 pacientes atendidos, superando la cifra de mordeduras de perro, donde se recibió a mil 83 pacientes en hospitales de Coahuila.

En comparativa, las cifras de atenciones por mordeduras de perro incrementaron un 63 por ciento en dos años mientras que los servicios de salud otorgados a heridos por armas se redujeron un 43 por ciento.

AUMENTA NÚMERO DE PERROS CALLEJEROS EN SALTILLO

De acuerdo con Nataly Silva de la asociación Adóptalos Saltillo, el abandono de mascotas ha aumentado un 70 por ciento, ¿cómo lo saben?, debido a los reportes de perros en situación de calle, mismos que son rescatados por la Asociación Civil que se dedica a realizar campañas de adopción, vacunación y esterilización de mascotas.

De hecho señaló que la mayoría de los abandonos se cometen en la zona serrana, donde los perritos suelen andar en manadas.

“Las mascotas no son un juguete y la gente no hace conciencia, los abandona a su suerte sin importarles los problemas graves que puede provocar un animalito abandonado. Todas las mascotas necesitan de cuidados especiales, antes de adoptar las familias tienen que analizar las posibilidades económicas y deben asegurar el espacio suficiente para no abandonarlos”, expuso la rescatista.