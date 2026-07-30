Rehabilitación de vivienda acerca respaldo a comunidad rural de Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- En las comunidades rurales de Múzquiz, Coahuila, el mejoramiento de la vivienda continúa siendo una de las necesidades más apremiantes.

Techos deteriorados, muros que requieren rehabilitación y espacios que demandan mantenimiento forman parte de la realidad que enfrentan numerosas familias en los ejidos de Múzquiz, donde los apoyos para este rubro representan una oportunidad para mejorar las condiciones de vida.

Bajo ese contexto, la alcaldesa Laura Jiménez realizó un recorrido por el ejido La Cuchilla, donde visitó el domicilio de la señora Martha para entregar un apoyo destinado a la rehabilitación de su vivienda, además de sostener un diálogo con habitantes de la comunidad sobre las necesidades que persisten en esta zona del municipio.

La visita puso de manifiesto una dinámica que se repite en varias localidades rurales: la atención personalizada a familias que requieren respaldo para atender problemáticas relacionadas con su patrimonio, particularmente en comunidades donde las distancias y las condiciones económicas dificultan el acceso a programas de mejoramiento habitacional.

Durante el encuentro, la Presidenta Municipal escuchó las inquietudes de la beneficiaria y de vecinos del ejido, quienes expusieron diversas necesidades de la comunidad. La jornada permitió además constatar las condiciones en que viven algunas familias de este sector, donde el mantenimiento de las viviendas representa un reto constante debido al desgaste natural de las construcciones y a las condiciones climáticas de la región carbonífera.

La Cuchilla forma parte de la red de comunidades rurales de Múzquiz, donde el Ayuntamiento mantiene recorridos periódicos para identificar necesidades de manera directa y canalizar apoyos en materia de vivienda, infraestructura y asistencia social.

Especialistas en desarrollo comunitario coinciden en que las acciones de mejoramiento de vivienda tienen un impacto que trasciende la infraestructura, ya que contribuyen a reducir condiciones de vulnerabilidad, fortalecer la seguridad de las familias y elevar su calidad de vida, particularmente en localidades alejadas de la cabecera municipal.