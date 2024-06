Reportan funcionarios de casilla en Saltillo falta de capacitación del INE

Funcionarios de la casilla de la sección 1672 del Distrito Electoral Local 16 denunciaron nula capacitación por parte del Instituto Nacional Electoral.

La presidenta de casilla, Ana Rosalía Álvarez Delabra, señaló no haber recibido capacitación por parte del INE, pese haber sido seleccionada como Presidenta de Casilla desde abril.

“Yo abrí a las 07:30, pero no había nadie. Llegó una persona del IEC y fue la que me empezó a orientar porque le dije ‘no sé nada’”, expresó.

Diana Melissa Galván Fernández es la única funcionaria seleccionada con anterioridad, además de la presidenta, en la casilla; pero tampoco fue capacitada, ni notificada adecuadamente. El jueves recibió un mensaje solicitándole llevar una copia de su credencial de elector el domingo; sin embargo, no se le informó ni dónde, ni a qué hora debía presentarse.

“No me dijeron ni en dónde, no me dijeron ni a qué horas, no me dijeron nada. O sea, prácticamente yo llegué y ya ellos estaban aquí y solo me acomodaron, nos explicaron por qué ni siquiera hubo capacitación”, afirmó.

Ana Rosalía Álvarez aceptó ser funcionaria “por responsabilidad, porque sí me gusta que se haga todo bien hecho. Y más ahora que va a ser Presidente de la República”.

“Nosotros aceptamos porque sí queremos que se lleven a cabo estas votaciones y que gane el que la gente, la mayoría, decida”, apuntó Silvia Martínez, quien se encontraba en la fila previo a la apertura de casilla.