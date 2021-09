Saltillense requiere de 185 mil pesos para atacar el cáncer que padece

La asociación Casa Rosa lleva a cabo una actividad de recolección de taparroscas y donaciones en efectivo para la cobertura total del tratamiento que incluye quimioterapias y radioterapias para Elizabeth Monserrath Tavares Salazar, a quien le detectaron un tumor cervical.

La paciente de 24 años de edad no cuenta con ningún tipo de servicio médico, sin embargo, fue atendida en primera instancia por médicos generales de la Clínica del Magisterio de la ciudad.

Posteriormente, la paciente decidió atenderse en el Hospital General de Saltillo, en donde le practicaron algunos estudios que comprobaron la presencia del tumor de siete centímetros, lo que derivó que fuera trasladada al Hospital Oncológico en donde le dijeron que no podrían atenderla, pues en esta clínica no cuenta con radioterapias.

Para su tratamiento, requiere de 5 quimioterapias, 25 radioterapias y braquiterapia, mismas que deberán comenzar en los próximos días y cuyo costo asciende a los 187 mil 500 pesos.

Dicho tratamiento lo recibirá en el Hospital Universitario de la ciudad de Monterrey, por lo que la paciente se encuentra realizando distintas actividades en conjunto con la asociación Casa Rosa para completar el presupuesto requerido para su caso.

“La campaña de tapitas la tenemos permanente, con ella atendemos a pacientes que no cuentan con ningún tipo de servicio médico y que pueda ayudar con el pago del tratamiento de quimioterapias, en esta ocasión estamos atendiendo el caso de la paciente Elizabeth”, comentó la directora Briseida Hernández Flores.

“Queremos invitar a todas las personas que estén juntando tapitas o que sean propietarios de los corazones colectores de tapas para que se pongan en contacto con nosotros y nos puedan ayudar con esta labor, apenas tenemos 350 kilos de tapitas pero necesitamos 5 toneladas para completar por lo menos 2 quimioterapias”, dijo.

Elizabeth Tavares compartió con VANGUARDIA que fue el día 20 de junio cuando presentó un primer síntoma que le provocó una hemorragia, situación que provocó la incertidumbre entre sus familiares más cercanos.

“Fuimos al hospital del Magisterio y ahí me dijeron que eran miomas benignos, que no nos apuráramos, que no era nada malo pero que tenían que operarlo, que costaba 30 mil, pero como no teníamos dinero, fuimos al Hospital General, aquí fue donde me dijeron que no eran miomas, que es un tumor”, explicó.

A la paciente se le practicó una biopsia cuyos resultados arrojaron que se trataba de cáncer en el cuello de la matriz; “después de esto me canalizan a oncología de aquí mismo en Saltillo, pero en este hospital me dicen que no me pueden atender porque mi tumor mide siete centímetros y requiero de radioterapias”, agrega.

“Como no contamos con Seguro Social, nos dijeron que allá aplican un estudio socioeconómico para establecer el cobro de acuerdo con nuestras posibilidades; mi cáncer está en etapa uno y el tratamiento son 25 radioterapias de lunes a viernes, una quimio por semana y al final braquiterapias”, expuso Elizabeth.

Al momento se tienen ahorrados 30 mil pesos provenientes de distintas actividades que han realizado sus familiares y amigos para reunir el efectivo, sin embargo, todavía hacen falta 157 mil 500 pesos para completar el presupuesto.

Briseida Hernández Flores comentó que en este momento se continúa con el apoyo de quimioterapia con tapitas solamente a Elizabeth, mientras que el apoyo de medicamentos, prótesis, pelucas y despensa se otorga a 35 pacientes más.

En cuanto al apoyo de contención emocional y espiritual, se otorga a más de 80 pacientes en un grupo de apoyo a través de la vía virtual y cada semana se van sumando más pacientes.