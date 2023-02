La legislación actual de Coahuila requiere modificaciones sustanciales para garantizar el derecho a la identidad de género, consideró Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes y originario de Coahuila.

Baena detalló que desde hace nueve meses mantiene un conflicto legal con el Registro Civil de Coahuila por la negativa de la institución a reconocer su personalidad no binaria.

“La respuesta de la directora del Registro Civil fue negativa, aduciendo que la Ley de Identidad de Género solo permite transitar de hombre a mujer y de mujer a hombre. En una interpretación regresiva nada progresiva, me restringe mi derecho a tener este documento”.

Actualmente las actas de nacimiento de Coahuila cuentan con un casillero de sexo, que solo reconoce mujer u hombre, a pesar de que desde el 2018, el Congreso de Coahuila aprobó reformas a la Ley del Registro Civil, concretamente al artículo 128, en el que refiere que “la autoridad administrativa no podrá oponerse o negarse a la realización del procedimiento de cambio de género, salvo por vicios al consentimiento libre e informado del solicitante”.

La reforma fue propuesta por la entonces diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Ramírez, en atención a la solicitud de apoyo de un grupo de personas transexuales y el colectivo pro defensa de las personas diverso genéricas San Aelredo, que buscaban de manera legal el reconocimiento de su personalidad.

La negativa del Registro Civil a emitir lo que pudo ser la primer acta de nacimiento con personalidad no binaria en la entidad llevó a Ociel Baena a interponer un amparo que se encuentra en un Tribunal de Distrito en espera de sentencia y que podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de no ser favorable para el solicitante.

“No podemos permitir que haya ciudadanía de primera y de segunda, personas que en unos estados si se tenga esta interpretación progresista y en otros no”. En cinco estados de la República Mexicana, existen precedentes donde se han otorgado actas con casillero no binario. Los estados de Hidalgo y Guanajuato reformaron sus leyes para dar certeza jurídica a las personas sexo genéricas.

“Es falta de voluntad política e institucional, nada le costaba al Registro Civil darme el sí y entregarme la primera acta. Es violatorio de lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Suprema Corte (de Justicia de la Nación) de que los cambios de identidad deben de ser administrativos y no jurisdiccionales, porque llevan a juicios largos y costosos, donde no todas las personas tiene los recursos para acceder a la justicia”.

Le Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes aseguró que la falta de una narrativa progresista e inclusiva en las leyes afecta a todes las persones en sus derechos fundamentales y en el acceso a la justicia.

“Tiene un impacto en todos los aspectos, si no nos permiten el reconocimiento de nuestras identidades no convencionales, imagínate el acceso a la justicia”. Explicó que en un caso de homicidio de una persona sexo genérica, el homicidio será considerado simple y deja fuera la agravante de odio señalada por las leyes internacionales para garantizar la procuración de justicia a la comunidad LGBTTIQ+, considerada grupo vulnerable.

“Si no tenemos acceso a los derechos básicos como son las identidades de género, el matrimonio igualitario, si no tenemos los derechos fundamentales, mucho menos los político electorales que han sido olvidados incluso de nuestra propia agenda LGBTTTIQ+”.

Noé Ruiz, miembro del colectivo San Aelredo y representante en la entidad del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, contravino la percepción de Ociel Baena respecto a que la legislación de identidad de género ha quedado obsoleta.

“El hablar de que en el estado de Coahuila las leyes están obsoletas, es una cuestión de mucho peso, porque aunque él haya nacido en Coahuila no estuvo en las negociaciones del reconocimiento de la identidad para personas trans”.

Aseguró que la identificación no binaria es una cuestión de auto adscripción o autoaceptación que es reciente y que por eso las leyes en materia para el estado de Coahuila no lo reconocen. “En ese tiempo solo se reconocía a las personas trans, porque eran quienes estaban visibles, y ninguna de las personas que estaban ahí (en la lucha legal) se autodefinían como no binarias”.

Noé Ruiz aseguró que ninguna legislación en el país contempla la identidad de género no binaria y que en los estados donde se han logrado obtener estas actas ha sido por medio del amparo, aunque auguró que en el caso de Coahuila no será así. “La ley es muy clara y la ley contempla personas trans, nada mas”.

No descartó que en Coahuila no existan persones no binarias, pero insistió que es una identidad que surgió de manera reciente, pero coincidió con le magistrade en la necesidad de una narrativa más incluyente en las legislaciones estatales.