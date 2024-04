Retiran obreros bloqueos en AHMSA, inversionista venderá chatarra y pagará tres semanas de salario

“Nosotros estábamos incrédulos con los representantes de la empresa que sabemos que no tienen la culpa, hubo otras dependencias federales y nos dan más seguridad, más certeza a nosotros como trabajadores, lo que quiere el Gobierno Federal es rescatar a Altos Hornos de México y a nosotros se nos regresa la confianza” , dijo el líder sindical.

Destacó que de inicio se propuso el pago de dos semanas de salario, sin embargo al estar interactuando con los representantes del Gobierno Federal, el Conciliador del Concurso Mercantil y directivos de AHMSA, se acordó que serían tres semanas de salario las que se paguen a la base trabajadora.

Si para este lunes próximo se empieza a sacar material del interior de la empresa para su venta, para el día 19 de abril se estaría recibiendo el pago, dijo Leija Escalante, quien ve el acuerdo dentro de la legalidad.

“Se ha platicado con trabajadores de forma personal y vía telefónica, no he escuchado a ninguna persona que diga que no está de acuerdo. Ya está el acuerdo aprobado y firmado por el Sindicato Nacional Democrático”, manifestó el Secretario General del gremio.

“Nosotros estamos de acuerdo, claro que sí, la Secretaría del Trabajo es una dependencia federal, platicó con nosotros como titulares del Contrato Colectivo del Trabajo y que bueno, hay escritos firmados donde se hace ese compromiso”.

Aunque solo se menciona que es un “inversionista” el que va a invertir en la empresa, se rumora es Daniel Chapman, del grupo Argenteam Creek Partners, quien apuesta por la reactivación de la industria acerera de Monclova.

PRESENTAN CONTRAPROPUESTA

Aunque el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos expuso una contrapropuesta a las autoridades federales, para que no sean tres semanas, si no el pago de más salarios luego de la venta de chatarra de la empresa Altos Hornos de México.

En una rueda de prensa, afirmaron que el día de mañana recibirán una respuesta de los representantes de la Secretaría del Trabajo que están aún en Monclova, para definir si se llega a un acuerdo para reactivar la empresa.