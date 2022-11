Saltillo.- Ricardo Mejía Berdeja, aspirante a la gubernatura por Morena, personalmente pidió a Luis Fernando Salazar y a Armando Guadiana Tijerina que declinaran a su favor, incluso, al senador le informó que era una petición de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo ambos rechazaron la propuesta.

En conferencia de prensa, Luis Fernando y Guadiana informaron que convocaron para demostrar unidad interna y la invitación se extendió a Mejía Berdeja y a Reyes Flores Hurtado, sin embargo, no dieron respuesta alguna.

“Queríamos una cosa de unidad, a lo mejor no pudieron venir porque era día de trabajo, pero podían haber pedido licencia un día sin goce de sueldo, y pueden venir de acuerdo con la ley”, expresó el senador.

Aclaró que no es un candidato a modo y tampoco es “piñata de nadie”, de manera que no teme alguna reacción en su contra por parte del subsecretario de Seguridad Pública.

“Me han acusado de todo, afortunadamente ya tengo callo de injurias, de todo”, señaló, al indicar que no cree que habrá guerra sucia en el proceso interno.

“Yo no he pedido que decline nadie, a mí me pidieron que declinara, a Luis Fernando le pidieron que declinara, y le dije que hay que llegar hasta el final y luego unirnos en trabajo común, en una lucha partidista de altura”.

Luego de escuchar la petición del subsecretario, el senador le pidió que caminaran cada quien en su proyecto y posteriormente platicar sobre el tema, pero el subsecretario se enojó.

Salazar Fernández explicó que todos tienen derecho a contender: “Es difícil aceptar que alguien te diga ‘declina’, cuando indicadores propios y públicos manejan como punteros al senador y a un servidor... el planteamiento de nosotros es llegar hasta el final. No tiene sentido declinar: el sentido es aceptar el resultado de quien gane la encuesta”.

En su caso, Mejía Berdeja le pidió unirse a su proyecto y le respondió: “Voy arriba en las encuestas y normalmente ocurre al revés, el que declina es el que se encuentra abajo en las encuestas... le dije te invito de vuelta, porque resulta que en mis mediciones voy ganando”, manifestó.

Refirió que ambos tienen buenos indicadores, en algunos se superan el uno al otro por mínimo margen, y tienen el compromiso de apoyar a quien resulte ganador, junto con sus equipos, y lo mismo esperan de los otros dos aspirantes.

Durante la conferencia Guadiana Tijerina expresó su confianza en que las tres encuestas video-grabadas que siguen, una interna y dos de empresas consultoras internas con 4 mil 500 personas a sondear, serán legales y válidas.

“Tenemos confianza plena que el presidente, como líder moral de Morena, fundador de este movimiento, va a respetar (los resultados) porque él es el primero en el que reina el espíritu democrático de nuestro paisano Francisco I. Madero”, aseguró Guadiana, al señalar que invitaran a la UDC a unirse a Morena.

“Por los números o es Luis Fernando o un servidor, porque difícilmente pueden subir tercero y cuarto, pero si se diera, vamos a respetar la decisión en base a las tres encuestas porque matemáticamente es lo correcto”.

Respecto a los espectaculares que promueven la imagen de Mejía Berdeja, señaló que la ley electoral de Coahuila es de las más completas y exigentes del país, de manera que corre el riesgo de ser acusado de actos anticipados de campaña por parte de otros partidos.