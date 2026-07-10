Rubén Moreira, diputado por Coahuila, propone citar a Marcelo Ebrard por panorama financiero y revisión comercial

El coordinador del grupo parlamentario del PRI argumentó que la petición responde al escenario de desaceleración que, dijo, enfrenta la economía mexicana y a la necesidad de que el Poder Legislativo conozca las acciones que emprenderá la dependencia para atender los desafíos que afectan la inversión, el empleo y la actividad productiva.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para solicitar la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, con el propósito de que informe sobre la situación económica del País, el comportamiento de los indicadores financieros y la estrategia del Gobierno Federal frente a los cambios en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el legislador, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran una contracción trimestral de 0.6 por ciento y un crecimiento anual de apenas 0.4 por ciento, comportamiento que, afirmó, ha impactado a sectores como la industria, la manufactura y la construcción.

PIDE EXPLICAR ESTRATEGIA FEDERAL

Moreira Valdez sostuvo que, además del desempeño económico, existen señales emitidas por agencias calificadoras internacionales que, aseguró, reflejan un entorno de mayor cautela para el País, situación que podría traducirse en mayores costos de financiamiento y una reducción en el atractivo para nuevas inversiones.

El legislador también solicitó que el titular de la Secretaría de Economía detalle la estrategia del Gobierno Federal tras la decisión de Estados Unidos de mantener un esquema de revisiones anuales al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en lugar de renovar anticipadamente su vigencia por un periodo de 16 años.

A juicio del diputado coahuilense, el contexto exige una explicación puntual sobre las acciones que implementará la administración federal para brindar certidumbre a los sectores productivos y fortalecer la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

“México no puede enfrentar un escenario de bajo crecimiento, menor confianza crediticia e incertidumbre comercial con discursos triunfalistas. La situación exige responsabilidad, claridad y rendición de cuentas”, señaló.

Indicó que el propósito de la comparecencia es propiciar un diálogo entre el Congreso y el Gobierno Federal para conocer las causas del desempeño económico y las medidas previstas para revertir la tendencia.

“El titular de la Secretaría de Economía deberá informar sobre la estrategia integral para recuperar la confianza de los mercados, mitigar los efectos de la revisión del T-MEC y revertir la tendencia de crecimiento insuficiente que ha marcado el presente ejercicio fiscal”, concluyó.