Mery Ayup: Coahuila se consolida en estado de derecho y justicia digital

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    Mery Ayup: Coahuila se consolida en estado de derecho y justicia digital
    Miguel Mery Ayup destacó los avances del Poder Judicial de Coahuila durante la conmemoración del Día del Abogado, celebrada en Saltillo. MANUEL RODRÍGUEZ

Destaca Miguel Mery Ayup avances de la Ciudad Judicial, la incorporación de juzgadores y la primera sentencia por acecho en el país

Durante el evento por el Día del Abogado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, destacó que la entidad se posiciona entre los primeros lugares nacionales en estado de derecho, lo que brinda certeza a ciudadanos, empresarios y medios de comunicación.

“Somos el primer o segundo lugar nacional en estado de derecho y eso le da confianza a la ciudadanía coahuilense, a las familias, a los empresarios; de que podemos trabajar, que podemos desarrollarnos en un estado libre”, afirmó Mery Ayup al destacar el clima de paz laboral y social que prevalece en la entidad.

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MODELO JUDICIAL

El magistrado presidente resaltó el respaldo de barras, foros y colegios de abogados al proceso de transformación que vive el sistema judicial local con la implementación de la Ciudad Judicial, un complejo que sustituye el modelo tradicional de juzgados por uno más moderno.

“Estos juzgados de toda la vida se están transformando en un nuevo modelo, más ágil, más digital, con innovación técnica para la justicia. Y esto es gracias no solo al Poder Judicial, es gracias al esfuerzo que también hacen las y los litigantes”, señaló.

REFUERZAN PERSONAL E INFRAESTRUCTURA

Al ser cuestionado sobre la necesidad de defensores de oficio y personal, el titular del Poder Judicial reconoció el reto que enfrenta la institución y confirmó la incorporación de nuevas plazas para reducir el rezago de expedientes.

“Sí, se requieren más jueces. Estamos en eso justamente. Ya incorporamos, por ejemplo, en materia laboral tres secretarios más, un juez y tres actuarios”, detalló.

En materia de infraestructura, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Saltillo para agilizar la construcción del nuevo estacionamiento de la Ciudad Judicial, que permitirá ampliar su capacidad de atención.

“Con esto yo creo que vamos a llegar a tener unos 700 cajones de estacionamiento entre los internos, entre los que están dentro del Poder Judicial y los que están enfrente. Además la gente está ya utilizando más el expediente digital”, indicó.

JUSTICIA PENAL

Finalmente, Mery Ayup adelantó que en abril se concretará la implementación total del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Además, destacó que Coahuila marcó un precedente al obtener la primera sentencia condenatoria por el delito de acecho en el país.

“Ya existe una sentencia condenatoria por acecho. Ya la hicimos la primera en el país. Nosotros fuimos el segundo estado en el país en tipificar el acecho”, concluyó el magistrado antes del inicio de la sesión plenaria con litigantes de la región.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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