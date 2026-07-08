Secretaría de Economía sostendrá reunión con directivos de Palliser en Saltillo

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, anunció que este jueves sostendrán una reunión con representantes de la empresa Palliser en Saltillo para conocer más detalles sobre la situación que enfrenta la empresa.

Palliser produce salas y sillones para uso doméstico, cuenta actualmente en Coahuila con dos plantas una en Matamoros y otra más en Saltillo con 300 y 600 trabajadores aproximadamente, aunque debido a los movimientos de las últimas semanas, hasta tener los números oficiales, se tendrá el dato exacto.

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Olivares Martínez reconoció que la empresa está en una situación complicada, aunque será hasta este jueves cuando conozcan los detalles, pero añadió que harán todo lo que esté en sus manos como Gobierno del Estado para evitar que haya un cierre.

“Mañana vienen ejecutivos de las dos plantas para conocer un estatus real en el número de puestos que hoy ya tienen vigentes y ver cuáles son los planes, por ahí también en las llamadas preliminares que tuvimos con ellos está involucrada la secretaria, Nazira Zogbi, también para dar apoyo desde la parte laboral y ver que al final del día si llegan a haber despidos se lleven todos conforme a la ley”, aseguró.

Aunque en la Región Sureste se tienen también otras plantas del giro de la mueblería, Olivares Martínez dejó claro que se trata de un tema de sector, sino particular de esta empresa como tal y considera que son los enroques o reacomodos comerciales que se están dando a nivel mundial donde algunas industrias acaban perdiendo competitividad.

“Nosotros tenemos que estar muy atentos de cómo recalcular y cómo que esos empleados pronto encuentran, si es que llegan a ser desocupados, una nueva oferta laboral”, indicó.

Olivares Martínez aseguró que la empresa tendrá apoyo para evitar que llegue a cerrar, aunque no saben si será suficiente, pues también la compañía estaba en pláticas para que la adquiera un tercero, por lo que sería una opción.

Sobre las especulaciones en redes sociales de que sería una empresa china la que podría adquirirla, dijo desconocer el origen del potencial cliente, la prioridad del gobierno dijo, es que los trabajos puedan prevalecer y que no haya una afectación en la plantilla laboral.

TRABAJADORES DEMANDAN CERTIDUMBRE

Como se recordará el pasado lunes un grupo de trabajadores que están en paro, se dieron cita en la planta para demandar certidumbre, pues desde el último bimestre del año pasado empezó un paro técnico en el área de costura, por lo que que ya llevan 7 a 8 meses en esa situación, mientras que hace tres semanas ya se incluyó al resto del personal (salvo personal de confianza y trabajadores del área de envíos).

En Saltillo la empresa contaba con dos plantas, una en la calzada Francisco I. Madero y otra en el bulevar Isidro López Zertuche, la primera cerró en Semana Santa y los trabajadores que así lo desearon fueron reubicados a la segunda planta.

Entre los acuerdos a los que se llegó el lunes, fue que se aumentará el porcentaje de sueldo que se paga en paro (faltaba definir el monto), asimismo otro acuerdo fue sobre el incremento salarial 2026 que aún no se aplica; se acordó que la siguiente semana se reunirían para ver el tema y lo que se acuerde se hará retroactivo.