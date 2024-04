¿Sabes cómo prevenirla? Suben 31 porciento casos de varicela en Coahuila

Del 1 de enero a la segunda semana de abril, la Secretaría de Salud federal registró un total de 556 casos de varicela. De ellos, 290 se registraron en niños y 266 en niñas.

Esta cifra refleja un incremento de casos atendidos es instituciones públicas y privadas, ya que en 2023 se tuvo un total de 422 casos. Sin embargo, la Secretaría de Salud en Coahuila descartó que haya brotes.

De acuerdo a fuentes internas, la vacuna para prevenir la varicela se encuentra en hospitales como el Hospital General de Zona no. 2 del IMSS. En el sector salud local no está disponible, ya que no se encuentra dentro del esquema de vacunación y en farmacia privadas el costo es superior a los mil pesos.

La recomendación es que se aplique una dosis en niños menores de 13 años y dos dosis en mayores de esa edad. En el lugar de aplicación marcarán los tiempos de aplicación.

De acuerdo a la Secretaría de Salud federal, la varicela es una enfermedad común en la niñez, muy contagiosa, causada por el virus varicela-zoster (un tipo de herpes).

Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, cansancio, debilidad y después erupciones en forma de ampollas que se secan formando una costra.

“La enfermedad se contrae al tocar el líquido de las ampollas de la persona enferma o a través del contacto con su saliva o flujos nasales y, el periodo de mayor contagio, va de uno a 2 días antes de que aparezcan las ampollas hasta que se hayan formado las costras”, se indica en la página de la Secretaría.

Aunque suele contagiarse una sola vez en la vida, la Secretaría de Salud Federal indica que existen casos en que la varicela pueda regresar en años posteriores en forma de herpes zoster a consecuencia de un sistema inmunológico debilitado.