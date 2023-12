Megafarmacia no soluciona desabasto de vacunas básicas, expone Latinus

En el primer día de operación del Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis), inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se evidenció que la “megafarmacia” no atiende la crónica falta de vacunas del cuadro básico que afecta al sistema de salud desde hace cinco años.

Latinus, tras la inauguración, realizó una llamada al número facilitado por la “megafarmacia” (55-95-00-09-11) para indagar sobre la vacuna BCG contra tuberculosis, la cual ha experimentado desabasto desde la llegada de Morena al gobierno federal. La respuesta de la operadora fue remitir al solicitante a su centro de salud.

Derechohabiente del IMSS: “Pero no hay... Yo he ido desde que nació mi bebé voy cada 15 días y me dicen que no hay vacuna, que está en desabasto, es la vacuna BCG contra tuberculosis que está en el cuadro básico”.

Operadora “megafarmacia”: “En este caso no la podría apoyar, tendría que acudir a su centro de salud y que ellos le den una solución”.