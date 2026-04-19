Se unen 40 parejas en bodas comunitarias Sabinas, Coahuila; Alcalde también se casa

SABINAS, COAH.— Un total de 39 parejas formalizaron su unión durante las bodas comunitarias realizadas en la Plaza Principal de Sabinas, en un evento que reunió a más de 4 mil personas.

La ceremonia colectiva congregó a familias y asistentes que acompañaron a las parejas en este proceso, en un ambiente festivo que incluyó cena-baile y música en vivo a cargo del grupo Míster Chivo.