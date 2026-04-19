Se unen 40 parejas en bodas comunitarias Sabinas, Coahuila; Alcalde también se casa
La ceremonia colectiva reunió a más de 4 mil asistentes en la Plaza Principal, donde además se realizó una cena-baile con música en vivo
SABINAS, COAH.— Un total de 39 parejas formalizaron su unión durante las bodas comunitarias realizadas en la Plaza Principal de Sabinas, en un evento que reunió a más de 4 mil personas.
La ceremonia colectiva congregó a familias y asistentes que acompañaron a las parejas en este proceso, en un ambiente festivo que incluyó cena-baile y música en vivo a cargo del grupo Míster Chivo.
Durante el evento, el alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, también contrajo matrimonio con su pareja, sumándose a la celebración y generando reacciones entre los asistentes, quienes expresaron felicitaciones y muestras de afecto.
Las bodas comunitarias permitieron a las parejas regularizar su situación civil, al tiempo que se promovió la convivencia en un espacio abierto a la ciudadanía.
Autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades buscan facilitar trámites y generar espacios de encuentro entre la población.