Avanza rescate en Pasta de Conchos; suman 28 restos recuperados

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/ 19 abril 2026
    Avanza rescate en Pasta de Conchos; suman 28 restos recuperados
    Las maniobras de extracción continúan en condiciones complejas dentro del complejo minero ubicado en San Juan de Sabinas, donde aún permanecen decenas de trabajadores sin localizar. OMAR SAUCEDO

Las labores de rescate se concentran en la lumbrera 1, mientras el acceso operativo se mantiene activo por la lumbrera 2

SABINAS, COAH.- Las labores de recuperación en la mina Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, registraron nuevos avances durante el fin de semana, con la extracción de más restos humanos que corresponden a trabajadores atrapados tras la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006.

De acuerdo con información difundida por familiares de las víctimas, durante la jornada del viernes fue recuperado un resto, mientras que el sábado por la tarde se logró la extracción de otros dos. Además, se reportó que un cuerpo más ya fue localizado en el interior de la mina y se prevé que sea recuperado en los próximos días.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/localizan-cuerpo-en-rio-bravo-con-identificacion-colombiana-en-piedras-negras-LB20121569

Todos estos hallazgos se han realizado en la lumbrera número 1, una de las zonas donde continúan las maniobras de búsqueda. Según los datos compartidos, los restos encontrados se mantienen en condiciones que han permitido identificar prendas de vestir, calzado e incluso equipo de protección personal, como cascos y autorespiradores.

Con estos recientes trabajos, la cifra total de restos recuperados asciende a 28, mientras que aún permanecen 35 mineros sin localizar dentro del complejo minero ubicado en el ejido Santa María. En este contexto, las labores se mantienen activas en distintos puntos, con el objetivo de continuar con la localización de los trabajadores que quedaron atrapados tras el siniestro.

Las operaciones de ingreso y salida del personal se realizan a través de la lumbrera número 2, punto desde el cual se coordinan las acciones técnicas en el interior. De acuerdo con registros iniciales, en esta área se encontraban 13 mineros al momento de la explosión.

El proceso de recuperación se desarrolla en condiciones complicadas debido a las características del sitio, lo que ha representado un reto constante para los equipos encargados de las maniobras. A pesar de ello, los avances recientes han permitido incrementar el número de restos localizados en las últimas jornadas.

Cabe señalar que el siniestro ocurrió hace más de dos décadas en una mina que operaba bajo concesión de Grupo México y Industrial Minera México. Desde entonces, familiares de las víctimas han mantenido una exigencia constante para la recuperación de los cuerpos y el esclarecimiento de los hechos.

Los trabajos continúan en el lugar, mientras se espera que en los próximos días se concreten nuevas extracciones en la zona donde ya se han detectado indicios adicionales.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
mineros
Pasta de Conchos

Localizaciones


Sabinas

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La bomba 76 reanudó operaciones tras labores de mantenimiento, restableciendo el suministro en el oriente de Torreón.

Reactiva SIMAS Torreón bomba 76 tras reparación; se regulariza el servicio en el oriente
Hasta ahora no hay postura oficial sobre el origen de la figura captada en las imágenes.

Captan figura corriendo en secundaria de Parras de la Fuente (video)
Dinos de Saltillo hizo valer su localía en el Estadio Jorge Castro Medina y derrotó 30-7 a Gallos de Querétaro en la Semana 2 de la LFA 2026.

¡Triunfo en casa! Dinos vencen a Gallos en la Semana 2 de la LFA 2026 en Saltillo
true

José Revueltas: La izquierda
CUARTOSCURO

Los silencios alrededor de Ebrard-Londres

¡Cuidado! Sobregiro en tarjetas puede comprometer ingresos y generar deudas difíciles de pagar.

Coahuila: ¿De vuelta a la realidad tras vacaciones? Qué hacer si sobregiraste tu tarjeta de crédito
Autoridades de salud en Coahuila reforzaron la vigilancia epidemiológica tras el incremento de casos de sarampión detectados durante el regreso a clases.

Coahuila cierra la primera semana de clases con 14 nuevos casos de sarampión
Personal municipal instaló un crucero informativo para invitar a la ciudadanía a participar en la votación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026.

Desde un crucero, Ayuntamiento de Saltillo te invita a decidir qué obra realizará el Municipio en tu colonia