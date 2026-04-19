Avanza rescate en Pasta de Conchos; suman 28 restos recuperados

De acuerdo con información difundida por familiares de las víctimas, durante la jornada del viernes fue recuperado un resto, mientras que el sábado por la tarde se logró la extracción de otros dos. Además, se reportó que un cuerpo más ya fue localizado en el interior de la mina y se prevé que sea recuperado en los próximos días.

SABINAS, COAH.- Las labores de recuperación en la mina Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas , registraron nuevos avances durante el fin de semana, con la extracción de más restos humanos que corresponden a trabajadores atrapados tras la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006.

Todos estos hallazgos se han realizado en la lumbrera número 1, una de las zonas donde continúan las maniobras de búsqueda. Según los datos compartidos, los restos encontrados se mantienen en condiciones que han permitido identificar prendas de vestir, calzado e incluso equipo de protección personal, como cascos y autorespiradores.

Con estos recientes trabajos, la cifra total de restos recuperados asciende a 28, mientras que aún permanecen 35 mineros sin localizar dentro del complejo minero ubicado en el ejido Santa María. En este contexto, las labores se mantienen activas en distintos puntos, con el objetivo de continuar con la localización de los trabajadores que quedaron atrapados tras el siniestro.

Las operaciones de ingreso y salida del personal se realizan a través de la lumbrera número 2, punto desde el cual se coordinan las acciones técnicas en el interior. De acuerdo con registros iniciales, en esta área se encontraban 13 mineros al momento de la explosión.

El proceso de recuperación se desarrolla en condiciones complicadas debido a las características del sitio, lo que ha representado un reto constante para los equipos encargados de las maniobras. A pesar de ello, los avances recientes han permitido incrementar el número de restos localizados en las últimas jornadas.

Cabe señalar que el siniestro ocurrió hace más de dos décadas en una mina que operaba bajo concesión de Grupo México y Industrial Minera México. Desde entonces, familiares de las víctimas han mantenido una exigencia constante para la recuperación de los cuerpos y el esclarecimiento de los hechos.

Los trabajos continúan en el lugar, mientras se espera que en los próximos días se concreten nuevas extracciones en la zona donde ya se han detectado indicios adicionales.

(Con información de medios locales)