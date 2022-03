Saltillo: autoridades y diputados federales nunca han considerado la Tercera Vía a Monterrey

SALTILLO, COAH.- No obstante que la región Sureste está en riesgo de perder competitividad por la falta de inversión en las carreteras federales que convergen, y que colapsan con accidentes y mal clima, la propuesta de la tercera vía a Monterrey, nunca tuvo eco para ser considerada en serio, esto pese a que es apoyada por la iniciativa privada.

“Mandamos un oficio de la Unión de Organismos Empresariales (agrupa nueve cámaras) al Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y otro a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Eso fue hace más de dos años, en la presente administración federal”, dijo Raúl de la Peña Garza.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales del Sureste de Coahuila (UOESC) explicó que no se realizó un proyecto técnico, sino que sólo se hizo la propuesta para que se evaluara de manera técnica, pero haciendo la observación de que podría ser otra vía de Saltillo a Monterrey que no costaba tanto dinero hacerla y que tenía alternativas favorables para un costo bajo porque el terreno es plano y hay un microclima que no tiene bancos de niebla.

VANGUARDIA documentó la llamada Tercera Vía a Monterrey, la cual es una propuesta de carretera por el ejido San José de los Nuncios en Ramos Arizpe hasta llegar a la Huasteca en Santa Catarina y constató que existe un microclima porque es un cañón que no tiene formaciones de bancos de niebla, no hay terreno accidentado, la pendiente es pronunciada sólo hasta el final del cañón en La Huasteca de Santa Catarina, pero puede fácilmente realizar una conexión segura con las vías de comunicación existentes.

SÓLO SICT RESPONDIÓ

“Sólo la SICT envió una respuesta diciendo que necesitaban los recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados, así como la liberación de los derechos de vía para la construcción. En la Cámara nunca nos respondieron nada. Hablé con el Secretario de la Comisión de Presupuesto, Raúl Sánchez (+), le expuse el proyecto verbalmente porque ya tenían el documento, pero ya no hubo seguimiento”, dijo De la Peña.

También De la Peña propuso que se tratara de hacer un convenio tripartito entre Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales de Nuevo León y Coahuila, porque compartirán los beneficios.