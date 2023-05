Saltillo: denuncian falta de interés en disciplina de COBAC Teresitas; alumno quiso golpear a profe la semana pasada

Luego de sufrir una serie de agresiones por parte del alumnado, un ex profesor del Colegio de Bachilleres de Coahuila denunció públicamente que las autoridades del plantel de esta escuela ubicado en la colonia Teresitas, en Saltillo, no tienen interés en atender la disciplina del alumnado.

El ex profesor de la institución, quien ofrecía la materia de Matemáticas en el plantel, presentó el pasado viernes una queja ante la oficina central del COBAC, luego de que el director Ulises de la Cruz lo hiciera renunciar tras solicitarle que interviniera en la disciplina que faltaba en uno de los grupos de clase.

De acuerdo con Emmanuel, quien quiso reservar su nombre por miedo a represalias de otras instituciones donde ahora tendrá que solicitar empleo, a finales de la semana pasada sufrió dos situaciones con alumnos que no obedecían a los llamados de atención, e incluso, en uno de los eventos, uno de ellos quiso golpearlo en el salón de clases.

Según Emmanuel, cuando informó al director sobre lo ocurrido, el titular Ulises de la Cruz le manifestó que “la disciplina” no está en la facultad de la dirección y que era su falta de métodos de enseñanza lo que provocaba que los alumnos tuvieran ese comportamiento.

Sin embargo, Emmanuel recordó que solo en este año otros tres de sus compañeros maestros presentaron una renuncia y que, incluso, la prefectura tampoco es respetada en el plantel que lleva el nombre de “Arturo Berrueto”, y está ubicado en Sierra del Sur y Sierra de Arteaga de la colonia Teresitas.

“Él quiso decir que era mi culpa, pero nunca me mencionó antes que hubiera un problema con mi clase, como no los he tenido en cualquier otro lugar donde he dado la materia. Además, se han ido otros maestros, no soy el único. Ellos se han adaptado al modo de los alumnos”, dijo.

En ese sentido, el ahora ex profesor del plantel también cuestionó el hecho de que alumnos que estén en cuarto y sexto semestre no saben cosas mínimas de, por ejemplo, la materia de Matemáticas, y aun así han logrado avanzar de niveles educativos.

La queja fue presentada ante las oficinas centrales del COBAC en la colonia República de Saltillo; sin embargo, esta únicamente fue recibida en el buzón de quejas, debido a que la titular de “Recursos Humanos” no volvía hasta después del puente del 1 de mayo.